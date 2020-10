Así inició el camino del nuevo ídolo mexicano: Julio Urías

En este poblado, a 13 kilómetros de Culiacán inició el sueño del lanzador de moda en México.

Así se vive la “Juliomanía” en Los Ángeles. Como un ídolo dentro de Los Dodgers, una de las organizaciones más importantes del béisbol. Pero no todo fue glamour y fama hollywoodense para el sinaloense.

Sus orígenes vienen desde La Higuerita. Un poblado que no sobrepasa los 2,000 habitantes, a 13 kilómetros de la capital sinaloense. De perfil humilde, Julio basa su éxito en la perseverancia, el trabajo y la fe en Dios. Así, este niño con vista limitada, nunca dejó de soñar. “Dios siempre te da una cosita por ahí, me dio el ojo ese, pero me dio el talento de jugar aquí en la pelota,” así se expresa Urías de su realidad.

¡Qué hermosa nuestra bandera!

Hoy Víctor González y Julio Urías pusieron en alto el nombre de México. #YoAmoElBeis #OrgulloMexicano pic.twitter.com/jj6kQYeGxX — MLB México (@MLB_Mexico) October 28, 2020

Este es el campo de los sueños, donde te desarrollas como pelotero en la Liga de Recursos de Culiacán. Aquí aprendió los fundamentos del “Rey de los Deportes”. Muy cerca de los campos del pueblo, donde se siembra el maíz y se cultiva bajo los rayos del fuerte sol.

Hoy en La La Land y en territorio mexicano, se siente la “Juliomanía”. Un ejemplo de que con el corazón y el orgullo azteca, no existen los límites.