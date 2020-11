Justin Turner no será sancionado por la MLB tras la Serie Mundial

Se hizo justicia con Justin Turner. Al final las Grandes Ligas no lo sancionaron luego de dar positivo al Covid-19 durante el juego 6 de la Serie Mundial frente a Tampa Bay y que fuera el de la coronación para Dodgers.

Turner fue clave para franquicia rumbo a su primera coronación en 32 años. Sin embargo, el problema comenzó cuando fue removido en el octavo inning por tal situación, lo que generó polémica y se creía que no podría volver al campo a celebrar, pero sí apareció y comenzó una diferencia de opiniones sobre si debía estar ahí o no.

¡¿Y BARBA ROJA?! 😱



Justin Turner tuvo que abandonar el partido de la #SerieMundial por salir positivo en su prueba de Covid-19.



¡Fue avisado a medio partido y no pudo festejar! 🦠#SerieMundial #WorldSeries #dodgers pic.twitter.com/GU5x6kv4Qj — No Sólo Hay Fútbol (@NosolohayFut_) October 28, 2020

Al final no hubo contagios ni daños colaterales. Dentro de la gerencia de Los Ángeles se siguen planteando volver a firmar al tercera base, si es que el jugador no se retira.

En conclusión, me parece una buena decisión de la liga no sancionar esta acción. Hay que recordar que peloteros son humanos y la situación no pasó a mayores. Entiendo el sentimiento de Turner, uno como pelotero nunca sabe cuándo vuelve a saborear otra Serie Mundial. En fin, caso cerrado.

Rubén Ramos Duarte/Azteca Deportes