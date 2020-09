¡Arrancan los Playoffs de Probeis en Azteca Deportes!

La lucha por el campeonato de la segunda Liga de Prospectos de México (LPM), organizada por ProBéis, entra en su etapa decisiva.

Ciudad de México.- Las series semifinales, pactadas a ganar dos de tres encuentros, inician el martes, a las tres de la tarde en el Estadio de Charros de Jalisco.

Después de 15 jornadas de rol regular, el Equipo Juan Gabriel Castro, dirigido por Emmanuel “Peque” Valdez, terminó como líder general con récord de 9-5-1.

El resto de las posiciones las ocuparon los Equipos: Joakim Soria (6-5-4), Oliver Pérez (4-6-5) y Jorge

Cantú (5-8-2).

ARRANCAN SEMIFINALES

A partir de las tres de la tarde del martes, los Equipos Oliver Pérez y Jorge Cantú enfrentarán a Joakim Soria y Juan Gabriel Castro, respectivamente.

El miércoles 16 de septiembre, los papeles se invertirán, con Castro y Soria fungiendo como novenas locales en las visitas de Cantú y Pérez.

En caso de ser necesario un tercer juego en alguna de las llaves, se realizaría el jueves a las cuatro de la tarde.

Los ganadores de ambas series, quienes se podrán reforzar con dos lanzadores y dos peloteros de posición, se verán las caras en la final, que también se programó al mejor de tres.

PROGRAMACIÓN

SERIE DE PLAYOFFS (A GANAR DOS DE TRES JUEGOS)

Estadio de Charros de Jalisco

Martes 15 de septiembre

3:00 pm (3) Equipo Pérez vs (2) Equipo Soria

7:00 pm (4) Equipo Cantú vs (1) Equipo Castro

Miércoles 16 de septiembre

3:00 pm (1) Equipo Castro vs (4) Equipo Cantú

7:00 pm (2) Equipo Soria vs (3) Equipo Pérez

Jueves 17 de septiembre (En caso de ser necesario)

3:00 pm (3) Equipo Pérez vs (2) Equipo Soria

7:00 pm (4) Equipo Cantú vs (1) Equipo Castro

SERIE FINAL (A GANAR DOS DE TRES JUEGOS)

Viernes 18 de septiembre

4:00 pm Finalista 2 vs Finalista 1

Sábado 19 de septiembre

4:00 pm Finalista 1 vs Finalista 2

Domingo 20 de septiembre (En caso de ser necesario)

4:00 pm Finalista 2 vs Finalista 1

STANDING

POSICIONES FINALES

EQUIPO JJ JG JP JE PCT DIF

Juan Castro 15 9 5 1 .633 —

Joakim Soria 15 6 5 4 .533 1.5

Oliver Pérez 15 4 6 5 .433 3

Jorge Cantú 15 5 8 2 .400 3.5