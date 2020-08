¡Exclusiva! Nuevo astro mexicano en la órbita de Houston

Ciudad de México.- Humberto Castellanos, es el nuevo nombre que está sonando en las Grandes Ligas del beisbol y no es para menos, pues el originario de Tepatitlán, Jalisco está a nada de cumplir el sueño de su vida, debutar en la MLB con 22 años de edad con los Astros de Houston.

“Ni como explicarlo, yo creo que es el sueño de cualquier niño, de cualquier pelotero. Desde que agarras un guante, yo creo que tu sueño es llegar un día al mejor beisbol del mundo y gracias a Dios se me dio la oportunidad y créeme que la voy a aprovechar al máximo.”

El relevista mexicano llegó a las Ligas inferiores de los Astros cuando tenía tan sólo 17 años, llegó procedente de los Diablos Rojos del México. Tras 5 años intentando llegar a las Ligas Mayores, el pasado martes su vida dio un giro de 180 grados y esto se debe a la gran lista de lanzadores lesionados que tiene el equipo de Dusty Baker.



“El martes a las 10 de la noche me mandaron un itinerario de vuelo que salía el miércoles a las 7 de la mañana para Houston. Entonces ya llegó yo a Houston, voy al hospital a hacerme las pruebas los exámenes del COVID - 19 y me dicen vas para Corpus Christi, Texas para incorporarte al equipo de reservas . Me llama uno de los coach y me dice, regrésate a Houston que mañana vas a viajar con el equipo. Me preguntó el coach cómo me sentía. Le dije estoy bien, terminando de tirar, tiro mi bullpen y me dijo no, te acabamos de dar de alta, ya es oficial, felicidades, prepárate porque posiblemente tires en el juego. Entonces pues el sueño que tanto anhelaba por fin se hizo realidad, literal agarré el telefono y le hablé a mis papas.”



Castellanos espera con ansias el momento de salir a la loma y mostrarle al mundo su talento, que viene de familia. Su padre es Humberto Castellanos también fue pitcher de la Liga Mexicana de Beisbol por 6 años, con equipos como los Charros de Jalisco y su tío es nada más y nada menos que Miguel ' El Mariachi’ González, quien jugó con los Orioles de Baltimore y los Medias Blancas de Chicago. En cuanto se enteró su familia aprovecharon para darle consejos;

“Me dijeron es el mismo béisbol, es la misma pelota que has tirado en México, en Ligas Menores, son 9 contra 9, es el misma pelota, las mismas costuras no pierdas la calma y todo va a salir bien”

Humberto sería el mexicano número 131 en jugar en las Grandes Ligas, lo cual lo llena de orgullo pero a la vez lo motiva. “Sí es un poquito de responsabilidad con el país, con mi pueblo con mi gente, con México, sí es un peso que hay que cargar pero podemos con eso y vamos a poner en alto el nombre de México”.

Roberto Osuna es otro mexicano que destaca en este plantel, el relevista se ha encargado de cobijar a su compatriota en esta nueva experiencia “Tengo mucho que agradecerle, me ha apoyado mucho él, desde el momento que llegué, me hizo sentir parte del equipo, me incluyo con él y los demás peloteros me hizo sentir como en casa”

A falta de la decisión que tomé el manager, mañana Humberto podría debutar contra Arizona, por lo que estaremos muy al pendiente de este juego.

Con información de: @ashleygme