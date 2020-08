Británico a la conquista de Estados Unidos

Por: Alejandro Puello

La organización del Masters 1000 de Cincinnati anunció que le concedió una invitación a Andy Murray, lo que supondrá su regreso oficial desde la Copa Davis de 2019, en la que cayó lesionado.

El británico también aseguró que su intención es la de jugar el US Open, un torneo en el que puede haber bastantes bajas entre las principales raquetas del circuito.

Junto al tenista británico estarán también tres estadounidenses que también han sido invitados: Tommy Paul, Tennys Sandgren y Frances Tiafoe.

Además de su aparición en Cincinnati, donde ha ganado en dos ocasiones, Murray también aseguró que quiere estar presente en el US Open, el que sería su primer major de la temporada después de haberse perdido el Open de Australia por sus recurrentes lesiones, que lo han tenido en el dique seco desde la Copa Davis 2019.

Otros tenistas del circuito ATP han anunciado ya que no estarán en el US Open, es el caso de Nick Kyrgios, así como Roger Federer, campeón de 20 Grand Slams, quien no estará presente debido a una lesión, con la mira puesta en 2021.