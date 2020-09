Caso Djokovic, una advertencia a los tenistas

Nueva York, Estados Unidos. Es común ver a tenistas que lanzan raquetas y arrojan pelotas lejos por la ira y frustración durante los partidos del circuito, pero eso podría ser algo del pasado luego de que el serbio Djokovic fuera descalificado el domingo del Abierto de Estados Unidos.

El número uno del tenis masculino fue eliminado del Grand Slam después de que golpeó de forma fortuita a una jueza de línea en la garganta con una pelota durante su partido por la cuarta ronda en la cancha del Estadio Arthur Ashe.

Naomi Osaka, ganadora de dos Grand Slam, lanzó su raqueta lejos después de perder el “tie-break” del segundo set contra Marta Kostyuk durante su partido de tercera ronda el viernes.

Cuando se le preguntó el domingo durante una entrevista desde la cancha si el destino de Djokovic servirá como alerta, la japonesa, ex número uno del mundo, dijo: “Supongo que sí. Para mí, es definitivamente una advertencia para no volver a hacerlo”.

“No estaba viendo el partido en vivo porque estaba durmiendo, pero sabiendo eso, por supuesto, creo que pone un poco de -cómo decirlo- estás más consciente al respecto, por supuesto”, dijo posteriormente la excampeona del Abierto de Estados Unidos a periodistas.

“Yo trato de no golpear mi raqueta. Por supuesto, quizás lo haga un par de veces. Pero definitivamente creo que eso está haciendo que la gente sea un poco más consciente”.

El canadiense Denis Shapovalov había sufrido la misma suerte que Djokovic durante un partido por la Copa Davis de 2017 cuando, después de un error no forzado, golpeó una pelota con su raqueta por frustración y le dio al juez de silla Arnaud Gabas en la cara.

Shapovalov dijo que el incidente de Djokovic fue desafortunado, al igual que el alemán Alexander Zverev, quien ha roto sus raquetas varias veces en el pasado para mostrar su frustración.

“Creo que nunca me han descalificado en mi carrera o en mi vida”, dijo Zverev después de su victoria el domingo. “No, no he estado en una situación como esa”.

