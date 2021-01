Charlie Dalín es el primero en llegar a la meta de la Vendée Globe, pero su triunfo está en el aire

El navegante francés Charlie Dalín, patrón del ‘Apivia’, ha sido el primero en cruzar la línea de meta de la novena edición de la Vendée Globe -Vuelta al Mundo en solitario-, y se ha mostrado “feliz” por su hazaña. “Pase lo que pase lo que he logrado ha sido increíble”, dijo a su llegada.

“Sabía que habría algunas personas en la llegada, pero me ha sorprendido la bienvenida que he tenido. Es una prueba mágica. Me ha cambiado, todavía no estoy seguro de cómo, pero lo ha hecho. Hay tantas emociones, de tanta fuerza, cosas que no había sentido antes. Ha sido muy fuerte, no sé cómo me afectará, pero seguro que lo hará", dijo.

El debutante en la Vendée Globe, también ha reconocido que no ha sido fácil. “He tenido un montón de altibajos en el recorrido, con un montón de cosas que arreglar, pero ha sido una experiencia maravillosa. ¡He pasado por el Océano Indico, el Pacífico y el Cabo de Hornos!. El otro día repasé mi recorrido, y es diferente a todo lo que he hecho hasta ahora”, añadió.

“Puedo recordar todas las maniobras y todas las cosas que hice. Me cansa pensar que hice todo esto. La verdad es que paso a paso terminas haciendo lo imposible”, añadió el navegante francés.

No ha olvidado tampoco los malos momentos porque, “lo más difícil en todo el recorrido fue perder la caja estanca del soporte de la guía de mi ‘foil’ de babor cuando iba líder. Ves el agua entrando y las alarmas comienzan sonar. Revisé el alerón y me di cuenta de que la había perdido y llamé a mi jefe de proyecto. Fue un momento muy, muy difícil”.

“Pensé que terminaría en Australia o Nueva Zelanda, pero logré trabajar todo el día para poder fijar el ‘foil’. Luego pasé la tormenta del Océano Indico que fue áspera, dura y complicada. Aún así ha sido una carrera hermosa; una gran batalla con Thomas Ruyant, Yannick Bestaven y, al final, con Louis Burton”, ha finalizado.

Ahora debe esperar, con la mirada fija en el cronómetro, si las bonificaciones que tienen Boris Herrmann (6 horas) o Bestaven (10 horas y 15 minutos) no le permiten mantener su actual primer puesto.