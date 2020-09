“Checo” Pérez: ayer los salvó de la bancarrota, hoy lo despiden

Se acabará, trsitemente se terminará la historia de “Checo” Pérez con el equipo que rescató de la bancarrota, al que le dio 7 años increíbles con resultados fuera de lo pensado desde que se llamaba Force India, después Racing Point Force India y hoy solo Racing Point.

“Todo tiene siempre un principio y un final, y, tras siete años juntos, mi ciclo con el equipo llegará a su fin al término de la temporada”, informó el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez, por medio de un comunicado

Después de semanas llenas de rumores sobre que pasaría con el mexicano en la temporada 2021 y donde aseguraban que no seguiría en la Fórmula Uno aún con contrato firmado por 2 campañas más con el equipo del magnate de la moda, el canadiense Lawrence Stroll, hoy “Checo” confirma que para la temporada 2021 no estará con la escudería que en el futuro se llamará Aston Martin. Si bien es cierto que este año no ha sido el mejor de Sergio tal vez con el auto más prometedor en sus 10 años de trayectoría en la F1, también es verdad que es el piloto más subestimado de la parilla completa.

Entre sus logros puede presumir 5 podios con Racing Point y 3 con Sauber, con autos que en manos de otros pilotos jamás dieron los mismos resultados. Practicamente en todos los años superó a su compañero de equipo al final de la temporada.

El futuro de “Checo” es oscuro en este momento, no hay muchos equipos donde pueda recalar a pesar de tener firmas importantes detrás de él, Haas en su momento fue opción e incluso se llegó a pensar en Alfa Romeo pero ambas parecen estar muy lejos de cristalizarse hoy.

Algunos llegarán a pensar que la escudería es mal agradecida con el piloto que salvo el sustento de decenas de personas hace 2 años, incluso “Checo” lo expresó:

“En lo personal me duele porque aposté por el equipo en momentos muy difíciles; se logró salir adelante y me siento orgulloso de haber salvado el trabajo de muchos de mis compañeros”,

Lo cierto es que a Sergio será indemnizado por la conclusión prematura del convenio con Racing Point al cuál le quedaban 2 temporadas.

En plena madurez profesional y personal ahora el jalisciense tedrá que sopesar cuál será su próximo paso, ya que podría explorar por primera vez después de una década otro tipo de competencias como la Fórmula E podría ser, el mundial de resistencia o incluso dejar Europa y llegar a la Indycar sonaría como destinos probables, lo cierto es que el nombre del mexicano será tentador para más de uno alrededor del mundo.

Por: Raúl Patiño