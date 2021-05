Todo confirmado para los Playoffs de la NBA

La NBA ha dado un gran espectáculo en su regreso a la ‘normalidad’, pues los partidos espectaculares han estado a la orden del día. Con el nuevo formato que habrá en esta jornada, es común que existan dudas. Aquí te explicaremos como funcionará el denominado ‘Play In’.

En el futbol mexicano se ha implementado el repechaje, donde ocho equipos se disputan cuatro lugares disponibles. Pues en la NBA implementó algo similar desde que se disputó su cierre de temporada en ‘la burbuja’, este año ocurrirá casi lo mismo en Estados Unidos.

Habrá ocho equipos por cada conferencia cuanto terminé el Play In, lo que cambia ahora es que, del séptimo al décimo posicionado, tendrán que buscar su lugar en la etapa final de los Playoffs.







¿Cómo están las conferencias?

En la Conferencia Oeste, Grizzlies está noveno y los Spurs en décimo. Mientras que Los Lakers son séptimos y los Warriors se ubican en la octava posición. Estas quintetas se enfrentarán a un solo partido y la cosa cambia con los que resulten ganadores o perdedores de cada encuentro.

El ganador del encuentro entre el noveno y décimo puesto, tendrá que enfrentar al perdedor (sí, al perdedor) del juego entre el séptimo y el octavo. El que resulte vencedor, posteriormente se medirá al que esté mejor plantado en su conferencia, en el caso del Oeste, ante el Jazz de Utah. Mientras que el vencedor del juego entre el séptimo y el octavo se colocará automáticamente ante el segundo mejor plantado, que serían los Suns de Phoenix.

Lo mismo con la Conferencia Este, en la que los equipos entre el séptimo y el décimo puesto son: Celtics, Wizards, Pacers y Hornets. En esta misma, los mejores plantados son los Sixers y el siguiente equipo son los Nets de Brooklyn. Ambos conocerán a su rival mañana que se dispute el Play In.

Estos partidos de la fase clasificatoria serán el martes 18 y miércoles 19. En el Este el Hornets vs Pacers y Wizards vs Celtics será el martes a las 5:30 PM y a las 8:00 PM respectivamente. Las llaves del Oeste serán el miércoles, Spurs vs Grizzlies y Warriors vs Lakers, a las 6:30 PM y 9:00 PM respectivamente. ¿Qué quintetas lograrán llegar a los Playoffs?