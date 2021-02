¿Cuáles son las dinastías más grandes de la historia del tenis?

Tras su noveno título en el Abierto de Australia, Novak Djokovic se convirtió en el rey del primer Grand Slam del año y en la edición del 2021 volvió a demostrarlo.

El tenista serbio se coloca segundo en la lista histórica de mayores dinastías vencedoras en un solo torneo, solo por detrás de Rafael Nadal en Roland Garros, el español tiene 13 trofeos en el torneo parisino. Siguen en la lista Novak con sus 9 títulos en Australia, seguido de Roger Federer en Wimbledon con 8 trofeos y finalmente Pete Sampras con 7 títulos precisamente en el certamen de Londres.

Por otro lado, tras coronarse en Australia, Djokovic habló en conferencia de prensa de este nuevo logro obtenido:

“Cada título otorga unas sensaciones especiales, pero este es imposible de comparar con el resto por cómo se ha desarrollado todo. No fue fácil afrontar una cuarentena y, emocionalmente, ha sido el Grand Slam más difícil de todos los que he afrontado. He puesto mucha energía y tiempo en poder estar aquí sentado y creo que estas semanas me van a servir muchísimo de cara al futuro”, aseguró un Novak.

Djokovic, el número 1 del mundo

Además, comentó sobre el ranking ATP, del cual seguirá siendo el líder, el número 1 del mundo:

“Saber que voy a ser el jugador con más semanas en el número 1 de la historia supone un alivio para mí y me permite centrarme mucho más en Grand Slams. Mis metas van a cambiar y tendré que hacer ajustes en mi calendario. A juzgar por cómo está la pandemia en el mundo, no será fácil jugar muchos torneos y estar acompañado por mi familia. No me siento cansado, pero tengo claro que a nivel biológico debo racionalizar los esfuerzos”

El serbio ahora tomará un descanso para tratar una rotura en su zona abdominal que se ha agravado bastante. Veremos donde será el próximo torneo del número 1 del mundo.