Deporte a Manos Cerradas

Por Juan Antonio Hernández

Agradezco siempre me permita hablarle de la activación física, tan esencial en la vida como cualquier otra de las llamadas “primera necesidad”.

Si es de los que ya se activaron o de aquellos afortunados que no conciben su vida sin ejercitarse, felicidades. Si aún no se anima, lo invito a sumarse a “este club”.

Le comparto un par de reflexiones que hace poco escuché en un entrenador que decía a “grito pelón”, animando a quienes se ejercitaban con él. “No dejes pasar la vida, atrápala. No permitas que se te fugue entre los dedos. Ejercitarse, -seguía diciendo - es como atrapar arena juntando las manos, palmas arriba y con los dedos apretados, es la mejor forma de quedarte con la mayor cantidad posible. En contraste, vivir sin ejercicio es querer atrapar esa misma arena pero con los dedos abiertos y las manos separadas, no te quedarás con nada y casi todo se te escapará entre los dedos”.

Extraordinaria parábola. Si enfrentamos con esa consciencia de que movernos es la mejor forma de cuidar nuestra salud y disfrutar al máximo la vida, aprovecharemos lo mejor de ella.

Por otro lado, ese mismo entrenador, decía no compartir esa eterna consigna que dicta que en los entrenamientos “si no hay dolor no sirve”. Y justificaba su negación a entrenar con dolor invitando a sus alumnos a “entrenar disfrutando, no sufriendo”. Y su razonamiento está lleno de razón, porque uno de los motivos en quienes aman activarse es disfrutar cuando lo hacen. Si madrugan para ir a correr o al gimnasio, lo hacen con el ánimo de divertirse, de despejar su mente, de degustar la carrera o el ejercicio. Cuando uno le encuentra el placer a activarse es cuando se ha dado el paso necesario para jamás dejarlo.

Disfruta ejercitarte, crea tus propias metas, inyecta tu ánimo y tu autoestima. Verás que cuando comiences a conseguirlo tu vida será distinta, de vivir al día pasarás a “vivir intensamente y con hambre de triunfar en ella”, porque sin darte cuenta, cada que te ejercites físicamente, estarás entrenando tu mente para ser un ganador.