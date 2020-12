El automovilismo mexicano expresa su alegría por triunfo de Checo Pérez

México. No ha habido mexicano que se haya enterado del triunfo de “Checo” Pérez y no este feliz, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo para Sergio, no importó si eras o no amante del automovilismo, celebrar el éxito de un compatriota lo vale.

Patricio O´Ward, piloto regiomontano que encabeza a la nueva camada de pilotos mexicanos no tardó en mandar un mensaje a “Checo":

“Muy merecido, y me da un gusto enorme. Se me pone la piel chinita, quiero llorar porque yo se el esfuerzo que le ha tomado llegar a este punto y yo entiendo lo dificl que es lograrlo. Lo quiero mucho como amigo y como competidor. El Checo de hoy se merece llevarse TODO. Manejo como campeon. Merece seguir en f1 y con auto competitivo": esto dijo el “Pato”

Esteban Gutiérrez, piloto de pruebas de Mercedes, amigo de Sergio Pérez le desea a él y a todos los mexicanos lo siguiente: “Este es un mensaje para “Checo” y los mexicanos. Primero felicidades por este triunfo histórico, súper merecido, una excelente carrera. “Checo” haz luchado mucho a través de todo este tiempo y este es el resultado de todo el trabajo tuyo y personal, de tú familia y de todo el equipo que esta detrás tuyo, felicidades a todos. Siento un orgullo muy grande y más ver a mexicanos triunfr, un fuerte abrazo, disfrutalo mucho.

De está forma Sergio, seguramente no podrá dormir de la felicidad que se produce al ganar por primera vez después de una década en F1.