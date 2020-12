El momento de mayor incertidumbre en la carrera de Checo Pérez

El futuro de “Checo” Pérez en la Fórmula 1 sigue siendo un misterio, la única opción que vislumbra el tapatio para seguir es Red Bull, quiénes no mencionarán al compañero de Verstappen hasta el final de la temporada.

“Van a tomar la decisión después de la carrera de Abu Dahbi, entonces una vez que tomen la decisión ya sabremos si la decisión es que quieren llegar a un acuerdo conmigo, ya sabremos, hoy en día no han tomado una decisión de qué quieren hacer con su equipo”.

Me tomaría un año sabático para considerar que quiero hacer de mi vida, mi carrera, si realmente lo extraño tanto, el regresar a un buen proyecto en 2022. Checo Pérez

La ‘opción B’ es un año muy distinto a los últimos 10 en los que ha estado en las pistas constantemente.

“Me tomaría un año sabático para considerar que quiero hacer de mi vida, mi carrera, si realmente lo extraño tanto, el regresar a un buen proyecto en 2022 o sí de plano tomo la decisión de que ya no quiero continuar en las carreas. No quiero tomar una decisión apresurada y por eso me tomaría ese año sabático para pensar seriamente que quiero”.

Lo que parece inaudito es que aunque no tiene un contrato para 2021 varias escuderías ya lo han contactado para que pudiera correr con ellos en 2022 cuando cambia de forma radical el reglamento. Otra opción muy remota es firmar como piloto reserva con una de las escuderías más grandes de la historia, pero el viajar a todas las carreras es algo que no le llama la atención a “Checo” por lo que es una probabilidad remota ya que se ha ganado un nombre dentro de la parrilla.

La prioridad número uno es ser el orgullo de mis hijos y que me vean con orgullo siempre. Checo Pérez

“La prioridad número uno es ser el orgullo de mis hijos y que me vean con orgullo siempre. Al deporte tambien le he dado toda mi entrega, he puesto el nombre de nuestro país en lo más alto durante 10 años por todo el mundo, compitiendo contra los mejores pilotos. Estar a ese nível tanto tiempo no es fácil en cualquier disciplina que hagas, creo que eso es lo más importante”.

Sobre los rumores de que Max Verstappen no lo quiere como compañero en Red Bull, “Checo” desestima eso, ya que el considera que los equipos siempre quieren la mejor dupla posible de pilotos en cualquier escudería. También constató que se enteró de que lo iban a sacar de Racing Point porque escuchó una conversación del propietario Lawrence Stroll al respecto y ya tiempo después se lo notificaron.