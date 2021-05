Eventos a seguir: Agenda deportiva 8 de mayo de 2021

La actividad deportiva jamás se detiene. Este 8 de mayo de 2021 tenemos grandes eventos deportivos para compartir la emoción contigo, en TV Azteca Deportes podrás vivir una experiencia única de eventos e información al instante.

Borussia Dortmund vs RB Leipzig | 8:30 AM

La Bundesliga está llegando a su etapa final, los de Dortmund quieren meterse a puestos de competiciones europeas, mientras que Leipzig busca complicar al Bayern hasta el final.

Fórmula E, e-Prix de Mónaco | 8:50 AM

La séptima ronda de la temporada tendrá lugar en un circuito callejero y podrás disfrutarlo por nuestras plataformas digitales.

Sigue aquí la transmisión en vivo

Masters de Madrid | A partir de las 9:00 AM

Las semifinales varoniles y la final femenil se disputan este sábado. Alexander Zverev vs Dominic Thiem a las 9:00 AM, posterior a este juego, Ashleigh Barty y Aryna Zabalenka se medirán por el título a las 11:30 AM y para cerrar el día, Casper Ruud y Matteo Berrettini se enfrentan a las 2:00 PM.

Barcelona vs Atlético de Madrid | 9:15 AM

La lucha por LaLiga sigue su marcha a pesar de estar en las últimas fechas. Este partido sentenciará a cualquiera que salga perdedor, pues el Atlético es primero con 76, Real Madrid y Barcelona le siguen con 74.



Manchester City vs Chelsea | 11:30 AM

La final de la Champions League tendrá una edición ‘adelantada’, pues se miden en la jornada 35 de la Premier League y será una probada de lo que veremos el 29 de mayo.

Atlas vs Tigres | 7:00 PM

El repechaje de la Liga BBVA MX comienza con la visita de Tigres al Jalisco para medirse ante Atlas y podrás disfrutarlo por las pantallas de Azteca Deportes.

Sigue aquí la transmisión en vivo

Canelo vs Saunders | 9:00 PM

Saúl Álvarez se pondrá en Modo Canelo y busca la unificación de los supermedianos cuando se enfrente a Billy Joe Saunders. Podrás disfrutarlo por La Casa del Boxeo.

Sigue aquí la transmision en vivo

Santos vs Querétaro | 9:15 PM

La actividad sabatina del repechaje cerrará con la visita de los Gallos Blancos de Querétaro a la Comarca Lagunera para buscar la hazaña y colarse a los cuartos de final.



Esto es algo de la actividad que podrás disfrutar este sábado y tendremos la mejor información para ti.