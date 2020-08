‘Checo’ Pérez deja la F1

Ciudad de México.- A tan solo unos días del inicio del Gran Premio de Silverstone de Fórmula 1, llegan terribles noticias para la escudería de Racing Point. El piloto mexicano, Sergio ‘Checo’ Pérez dio positivo por COVID-19 y se perderá del gran premio.

‘Checo’ Pérez se convierte en el primer piloto de la Fórmula 1 en dar positivo por COVID-19. Sin duda alguna este es uno de los peores momentos para el piloto mexicano. Afortunadamente, el piloto ya fue puesto en cuarentena y se encuentra bien.

A través de un video en redes sociales, ‘Checo’ aclaró como está su situación y se siente muy triste el no poder participar en el Gran Premio de Silverstone, “Es uno de los días más tristes de mi carrera”, “ Solo demuestra lo vulnerable que somos todos ante este virus”

El piloto espera salir pronto de esta para poder volver a las pistas. Terminó su video en redes dando las gracias a sus compañeros y seguidores.

“Todos sabemos que estamos muy vulnerables ante esta situación. Desafortunadamente, me tocó a mí y espero ser el último caso en el deporte. Agradecerles también las muestras de cariño a toda la gente cercana a mí. No queda más que cuidarme muchísimo. No podemos bajar la guardia en ningún momento”