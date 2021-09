Patricio O’Ward: “Estaré loco si le dijera que no a la F1"

Patricio O’Ward es uno de los pilotos mexicanos que pasa por un gran momento en el automovilismo. En conferencia de prensa, el mexicano dio su punto de vista general de la temporada en la IndyCar.

“Fue un año de muchas emociones, ganamos en Detroit, podios, en general debemos estar muy contentos, este año ha sido de los más fuertes en la IndyCar, y estuvimos en la lucha, lástima que terminó nuestro año exactamente como no queríamos que acabara, al final del día no podré decir que vamos por el título, me hubiera gustado tener chance al final, pero debemos estar contentos y listos para el próximo año, siento que tenemos una base por dónde empezar”, comentó “Pato”.

Además se refirió a las áreas a mejorar para el próximo año en la temporada en la IndyCar.

“Estoy haciendo lista de checar y ver qué nos falta, no sólo corremos un tipo de pista hay unas que son resbalosas o si comparas con laguna. Nos faltan cosas en cada uno de los lugares a los que vamos, por ejemplo en las callejeras tenemos que desarrollar más”, dijo el piloto mexicano.

Patricio O’Ward comentó la posibilidad de ir a la Fórmula 1 en un futuro

“Estoy muy contento en donde estoy, me encanta la IndyCar y siento que la serie va en un buen rumbo, está creciendo mucho y hay demasiado interés, están llegando pilotos con muchísimo nivel y siento que va a ir mejorando, la IndyCar debe ser más conocida de lo que es. Si me dan un asiento de la Fórmula 1 estaré loco si les dijera que no porque es fórmula uno y no hay otra explicación, tanto que me encanta indicar y todo pero nunca me perdonaría si no tomas a chance porque eso o no llega o llega una vez, y luego si no funciona claro que me regresaría a la Indycar”, afirmó Patricio.

Finalmente, dio a conocer su postura sobre el comentario de Zak Brown (CEO McLaren) si debe ganar la IndyCar para llegar a la F1 .

“Coincido con él yo quiero ser campeón, quiero tratar de ganar las 500 millas y son dos sueños que he tenido desde bebé y lo quiero lograr, tengo un gran equipo detrás de mí y tenemos que mejorar, necesitamos un mejor auto pero siento que lo vamos a encontrar y el próximo año estaremos en la pelea del título”, sentenció O’Ward .