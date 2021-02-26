Los protagonistas de la ABB FIA Fórmula E esperan con ansias para disputar el inicio de la temporada que tendrá lugar el viernes bajo la noche de Ad Diriyah, en Arabia Saudita, que marcará la primera carrera de la categoría como campeonato mundial.

AQUÍ PUEDES VER LA TRANSMISIÓN DE LA FÓRMULA E TOTALMENTE EN VIVO ESTE VIERNES 26 DE FEBRERO EN PUNTO DE LAS 10:50 AM

Cada comienzo de una nueva temporada es especial para todos los involucrados pero el que tendrá lugar este viernes en el circuito urbano de Ad Diriyah tiene aún más valor para los pilotos y equipos.

Se trata del puntapié inicial del primer certamen de la Fórmula E como Campeonato Mundial de la FIA y al mismo tiempo será el primer evento nocturno en la historia de la serie de monoplazas eléctricos.

“Es el primer campeonato del mundo que tenemos en Fórmula E, así que es un momento muy emocionante”, dijo Jean-Eric Vergne, dos veces campeón de la categoría y piloto del equipo DS Techeetah.

“Pienso que tendremos un coche muy sólido nuevamente este año. Tenemos un nuevo tren de potencia que llegará para la próxima carrera en Roma y va a ser nuevamente muy, muy competitivo, hay muchos buenos pilotos allí afuera, muchos equipos buenos y ojalá podamos sacar el máximo de nuestro coche este año y tratar de ganar nuevamente, especialmente para mí que no gané (el campeonato) el año pasado, así que tengo hambre por volver al escalón más alto”, agregó.

Sébastien Buemi es otro ex campeón que busca volver a lo más alto con el equipo Nissan e.dams y será uno de los nombres a tener muy en cuenta.

“Las expectativas son altas. Como siempre cuando inicias la temporada quieres hacerlo bien, así que no estamos aquí para terminar segundos, queremos ganar. Pero sabemos que eso no será fácil, especialmente aquí en Riad, sabemos que la evolución de la pista es grande en el primer día pero la idea es hacerlo lo mejor que podamos y luego al final de la temporada contamos los puntos, pero queremos ser mejores que el año pasado, que terminamos segundos en el campeonato de equipos así que esperamos este año poder luchar un poco más con los Techeetah”, comentó el piloto suizo.

El brasileño Lucas di Grassi, por su parte, se refirió a las atenciones que hay que poner al correr de noche, que marcará condiciones de temperatura muy diferentes a las que están acostumbrados los pilotos y equipos de la Fórmula E.

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“El set up es un poco distinto para la noche, pero sobre todo porque la temperatura es más baja. Por la noche no tenemos la temperatura del asfalto, y con el sol muy fuerte, está el tema de la temperatura del aire. Lo más importante es la temperatura del asfalto, que es el punto de contacto con el neumático, el asfalto es muy caliente en México y en Chile, la temperatura del asfalto llega a 60 grados, entonces el neumático se calienta demasiado”.

“Tenemos que cambiar el set up del coche para compensar esto. Aquí, por la noche, vamos a tener temperaturas de 12, 14 grados, entonces el neumático queda con una temperatura inferior, hay que tener cuidado cuando está el Safety Car, o el Full Course Yellow, para que el neumático no se enfríe demasiado, pero por lo general es mejor correr con temperaturas más bajas”, explicó.

Un total de 24 pilotos, repartidos en 12 equipos, pondrán en marcha sus ilusiones este viernes con la primera carrera del E-Prix de Ad Diriyah, que luego tendrá un segundo evento, también nocturno, el sábado.

Horario y dónde ver en vivo la Fórmula E

La Fórmula E arranca con el E-Prix de Arabia Saudita este viernes 26 de febrero en punto de las 10:50 AM, transmisión que podrás disfrutar totalmente EN VIVO a través del sitio aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes.

