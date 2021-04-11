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Fútbol

Stoffel Vandoorne vence en el vibrante segundo E-Prix de Roma

El piloto de Mercedes EQ, Stoffel Vandoorne, consiguió hacerse con la primera plaza en una carrera de emociones, la última en la capital italiana.

Stoffel Vandoorne
|Fórmula E

Escrito por: Azteca Deportes

El belga Stoffel Vandoorne, de Mercedes EQ, ganó este domingo el segundo de los dos Roma ePrix programados para este fin de semana en la capital de Italia.

Por ritmo y por estrategia se impuso Stoffel Vandoorne en una carrera en la que el neozelandés Nick Cassidy, ganador de la pole position, se quedó sin opciones de repetir sus resultados previos a la carrera, tras dos salidas de pista.

El británico Alexander Sims, del equipo de Mahindra Racing, y el francés Norman Nato, perteneciente a la escudería de Rokit Venturi Racing, alcanzaron la meta en segunda y tercera posición, pero este último fue descalificado por un sobre uso de energía.

Eso permitió al alemán Pascal Wehrlein, de Tag Heuer Porsche, ascender al tercer puesto, a pesar de que en un momento de la carrera ostentaba el segundo lugar, pero por un error de concentración fue superado por Sims.

Con su victoria, Stoffel Vandoorne se resarció de su abandono en la carrera del sábado, que ganó el francés Jean Eric Vergne, de DS Techeetah, y quien ha sido dos veces campeón de la Fórmula E.

"Redención, este fue el resultado que debiste obtener ayer", mencionó uno de los integrantes del equipo de Mercedes por la comunicación de audio, luego de que Vandoorne cruzara la meta en el primer puesto.

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Siguiente parada: Valencia

Los días 24 y 25 de abril están marcados para llevar a cabo las rondas 5 y 6 de la Fórmula E. El Circuito Ricardo Tormo albergará una nueva doble jornada de fin de semana de la máxima categoría del deporte motor eléctrico.

Ambas carreras las podrás disfrutar con la transmisión totalmente en vivo a través de aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes.

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