Himnos del Deporte: “Are You Gonna Go My Way” de Lenny Kravitz

La edad es un simple número, o por lo menos eso piensan quienes llevan su menta y espíritu creativo a otro nivel. Esa se ha vuelta en la filosofía de vida de Lenny Kravitz a lo largo de su extensa carrera musical que abarca más de 30 años. Su estado físico es envidiable a sus 56 años edad.

La disciplina del nacido en Manhattan, Nueva York es la clave de ese éxito, sin importar el destino paradisíaco en el que se encuentre: “entreno 5 o 6 días a la semana”, sentenció en una entrevista a la revista Sports Illustrated, en la que aseguró que su vitalidad es clave en su rendimiento musical: “El ejercicio lleva a mi cuerpo, mente y espíritu a un lugar donde pueda ser más creativo.”

Esa genialidad lírica no se limita ni a uno, ni a dos, sino hasta múltiples himnos deportivos. Así se ven sus reiteradas colaboraciones para la NBA a lo largo de los años (Prestó canciones como “Dig In” y “Come On Get It” para diferentes promocionales). Puede ser blues, soul, funk, reggae o cualquier tipo de fusión con el rock.

Lenny también ha mostrado su amor a los emparrillados de la NFL en múltiples ocasiones. Tal fue su aparición en el Super Bowl XLIX junto a Katy Perry en el medio tiempo del encuentro disputado en el Estadio de la Universidad de Phoenix en 2015.

Lo une una gran amistad con su ex vecino, la leyenda de los Jets de Nueva York Joe Namath, quien fuera quarterback y del cual aprendió a lanzar el ovoide a los 9 años de edad. También ha socializado con el eterno Jim Brown gracias a la amistad que tuvo con su madre, la ex actriz Roxie Roker.

Pero su principal figura deportiva es el gran Muhammad Ali, legendario boxeador con el que tuvo varios encuentros y al que le profesó total admiración como ícono deportivo y cultural. Justamente, Kravitz colecciona los zapatos de su última pelea ante Trevor Berbick, en Bahamas, en 1981.

A esto se le puede llamar mística y espiritualidad escénica, que ha pasado la prueba del tiempo. Aquel que con su imaginación nos ha hecho volar lejos (simplemente al pensar en su canción “Fly Away” como uno homenaje a las volcadas de la NBA) y también pensar, como dijo Yogi Berra: “Esto no se acaba hasta que se acaba” (en referencia a su tema “Ain’t Over Till It’s Over") ¿Seguiremos esa filosofía ganadora? Porque nena, lo debo saber (Tal y como puntualiza “Are You Gonna Go My Way).