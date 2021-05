Himnos del Deporte: “Blitzkrieg Bop” de The Ramones

El punk y los deportes son más que una moda pasajera. Es un estilo de vida donde coexiste la pasión desenfrenada, el caos y la anarquía reflejados desde las mismas gradas al ritmo De “Blitzkrieg Bop” de The Ramones. Tal como lo dijo Mickey Leigh, hermano del difunto cantante Joey Ramone: “Ya saben el ‘Hey, ho, let’s go’ y todos dicen: Oh claro, ¿Son The Ramones? Así es.”

¿Comó es que este tema con alusiones bélicas pudo unir a toda una generación? La respuesta es obvia: Toda batalla perdida en el campo de juego es una oportunidad de revancha. Esa es la magia de este tema de 1976, tres simples notas musicales y las palabras mágicas: “Hey, ho, let’s go”.

El legado deportivo de la banda neoyorquina no solo se delimita en términos musicales, también sociales y hasta estéticos.

El beisbol ha formado un hermandad con los llamados padres del “punk rock”, como lo podemos apreciar en otro de sus grandes tema conocido como “Beat on the Brat (with a baseball bat)”, que en español significa: “Dale al mocoso con un bate de beisbol”.

La actitud independentista y contracultural ha inspirado al “Rey de los Deportes” desde sus peloteros hasta sus logotipos. Al respecto, Johnny Ramone, guitarrista del quinteto, fue enfático en su cariño por las Grandes Ligas: “Tengo muchos amigos ligamayoristas, hay muchos peloteros punk.”

Te puede interesar: Himnos del deporte: AC/DC y Marvin Gaye



Justamente ese amor lo profesó por los Yankees de su natal Nueva York y toda la mística de la pelota caliente, tal como lo cuenta Johnny: “Llegué a Yankee Stadium y nadie me dijo algo. Después en un inning di como 20 autógrafos, tuve que irme, no pudo ver el juego, ni siquiera recuerda contra quienes estaban jugando (los Yankees).”

Ese legado se extiende a los skaters con el videojuego Tony Hawk: Pro Skaters 3 como estandarte del “sountrack” por excelencia de los Esports.

Una simple tacleada puede desatar la adrenalina desde los emparrillados, al son de las palabras correctas, como se ve en la parodia de CeeLoo Green titulada “I Love Football”.

El Newcastle United adopta es mismo ritual previo a los partidos en St. James Park.

Te puede interesar: Himnos del Deporte: “Purple Rain” de Prince

Intimidante, candente y minimalista pero con la voz de Joey Ramone como un gancho lo suficientemente imponente para convertir esta obra en un himno por excelencia del deporte.