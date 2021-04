Horario y dónde ver la Fórmula E en vivo

La ABB FIA Fórmula E se presenta este fin de semana en el autódromo de Valencia, un escenario completamente diferente al circuito urbano de Roma donde se compitió hace dos semanas.

Hace 15 días, los 24 pilotos del Campeonato Mundial FIA de Fórmula E debieron afrontar un gran desafío en el Circuito Cittadino dell’EUR de Roma, solo para adaptarse a una pista que no tiene punto de comparación con la de la capital italiana.

“El circuito en Valencia es muy diferente a lo que tuvimos en Roma. Hemos probado aquí en la pretemporada así que no es completamente desconocido para todos pero pienso que las carreras serán interesantes aquí”, mencionó Vandoorne.

“Es uno de los circuitos más difíciles en cuanto a la energía, por lo que la gestión será un desafío para todos, creo que todos estarán muy ajustados intentando optimizar sus estrategias de energía y pienso que las últimas vueltas de la carrera serán muy entretenidas”, finalizó el piloto belga.

Fórmula E La ciudad de Roma albergó las rondas 3 y 4 de la temporada 2021 de la Fórmula E. Vista panorámica de la pista.

Para Lucas di Grassi, la diferencia este fin de semana no la marcarán los autos y no la calidad de los pilotos, a diferencia de lo sucedido en Roma.

“Esta pista aquí es totalmente distinta. No es que me guste más o menos, pero es una pista que no es tan difícil, a los pilotos los nivela para abajo”, dijo el brasileño.

“Roma es obviamente una de las pistas más difíciles, quizás la más difícil, del campeonato. Así que es otro tipo de enfoque, aquí el coche marca más la diferencia, la eficiencia del coche en la carrera marcará más la diferencia que el piloto. En Roma, quizás el piloto marque más la diferencia que el coche”.

