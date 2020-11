Jugador de rugby recibe un balazo en la cabeza tras asalto y vive para contarlo

Ciudad de México.- ¡Insólito! El jugador de rugby Tomas Selgas sobrevivió a un balazo en la cabeza y vive para contarlo.

Este atleta fue víctima de un asalto en casa en donde enfrentó a dos ladrones; tras darse cuenta del intento de allanamiento, el jugador de ‘Los Tilos‘decidió ir a enfrentar a los sujetos, buscando tackearlos. Luego de esta acción, recibió un balazo en la sien; la bala rebotó en el hueso parietal y quedó alojada en la ceja.

Tras asistir a una clínica en La Plata para que extarejan la bala y le realizaran estudios, Selgas relató lo sucedido:

“Entraron dos locos por el balcón, le pegué a uno, lo quise taclear para tirarlo y el otro que estaba trepando sacó un arma y me tiró una bala que me quedó en la ceja.”

Además, el rugbier mandó un mensaje a su familia y amigos en las redes sociales:

“Quería agradecer a todas las personas que se preocuparon y me mandaron un mensaje. Tanto yo como mi familia estamos bien. Les mando mucho amor a todos. Gracias a Dios tengo una cantidad y calidad de gente en mi vida que lo es todo. Simplemente no me tocó. Los abrazo fuerte.”