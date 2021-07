¡Histórico! Cavendish iguala récord de victorias de Eddy Merckx

Este viernes el británico Mark Cavendish se convirtió en un histórico del ciclismo al igualar el récord de quince victorias de etapa en el Tour de Francia que tenía el belga Eddy Mercks al ganar este viernes en la fracción de Nimes y Carcassonne, de 219 km.

Tras la hazaña, el ciclista de 36 años de edad declaró no ser mejor que Merckx “No creo que se me pueda comparar con el mejor ciclista de todos los tiempos. He igualado solo su número de victorias de etapa, pero eso solo puede ser significativo para alguien que no siga el ciclismo. Lo único que espero es que esto inspire a muchos niños a practicar ciclismo, sobre todo en el Reino Unido” mencionó.

También aseveró que ganar el sprint no se compara con todo el palmarés que construyó Merckx, que se impuso en todos los terrenos y que, además, ganó cinco veces el prestigioso Tour.

Para Cavendish esta fue de las la victorias más complicadas en el Tour, pues las condiciones climáticas y el mal estado del terreno, lo obligaron a emplearse completamente a fondo para poder llevarse el triunfo.

Lo hecho por el nativo de la Isla de Man cobra una relevancia mayor pues tras superar varias lesiones en los últimos años, y una mononucleosis, regresó para convertirse en un auténtico ganador, que también empató a Alejando Valverde y al italiano Alessandro Petacchi como ciclista con más etapas en grandes vueltas con 36 años.

En el presente año, Cavendish cuenta con seis triunfos parciales, dos en el Presidential Cycling Tour of Turkey, una en Baloise Belgium Tour y los cuatro del Tour de Francia, sin embargo hay que destacar sus 15 victorias en el Giro de Italia y tres en la Vuelta a España por lo que ya cuenta con 20 participaciones en las tres grandes competiciones.