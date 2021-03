Lo mejor del día 3 en el Abierto Mexicano de Tenis

Alexander Zverev y Stefanos Tsitsipas continúan su camino en el Abierto Mexicano de Tenis. El día 3 arrancaba con el joven italiano Lorenzo Musetti que ya había dado la sorpresa al eliminar al tercer cabeza de serie, Diego Schwartzman, sigue con pie derecho y ahora su nueva víctima fue el estadounidense , a quien derrotó en tres sets.

El alemán Alexander Zverev, reiteró en la cancha su gran nivel, al vencer al jugador serbio Laslo Djere. En conferencia de prensa, Sascha comentó sobre la la complejidad del partido:

“Desde el principio él pudo ganar el primer set fácilmente pero jugué mejor, sabía que iba a encontrar la manera de regresar en el partido si empezaba a jugar mejor, entre más largo se hacia el partido, mejor estaba jugando, eso fue importante para mi porque al principio del set estaba sufriendo”.

Abierto Mexicano de Tenis

Además, se refirió a la nueva generación de jugadores de la ATP, a quienes los ve como los jugadores que eventualmente marcarán el ritmo dentro del mundo del tenis.

“Pienso que jugadores como Carlos Alcaraz, Sinner, ellos son la nueva generación, nosotros no somos más la nueva generación, estamos en el circuito desde el año 2014, yo solo tengo 23 años, pero pienso que eso ya no es ser joven, todos los jugadores ya rondan esas edad y juegan un gran tenis y es importante para este deporte, las nuevas generaciones juega cada vez mejor”.

Finalmente el griego Stefanos Tsitsipas, quien es el cabeza de serie número 1 del certamen, dio cuenta de John Isner, destacando que su actuación pudo haber sido una de las mejores de la campaña que está en marcha.

“Puede que sea uno de mis mejores juegos de la temporada. Fue muy completo. No hice cosas locas o exageradas pero hice lo suficiente para ganar. Es difícil jugar contra Isner, uno nunca espera salir y ganar con ese marcador”.

Además, se animó a comentar sobre sus grandes mentores en la vida, que lo motivan en su carrera y que por ahora lo tienen entre los mejores del orbe.

“He leído muchos libros y algunos de ellos me ayudan a entender la vida mejor. He leído ‘Think like a Monk’ realmente me gusta y me ha inspirado, ha influenciado mucho en mi forma de pensar y también alguien que me inspira es mi abuelo”, sentenció el griego, quien es para muchos, el favorito a llevarse la corona de esta edición del Abierto Mexicano de Tenis.