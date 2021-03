Lo mejor del día 5 en el Abierto Mexicano de Tenis

El día 5 en el Abierto Mexicano de Tenis nos dejó grandes emociones y confirmó el gran momento que viven los jugadres Alexander Zverev y Stefanos Tsitsipas.

El tenista alemán se citó en la cancha central ante su compatriota Dominik Koepfer, al que derrotó en sets corridos para citarse en una nueva final, algo que ya había conseguido en el año 2019. Tras el partido, Zverev comentó sobre el sismo que se sintió en medio del partido.

Abierto Mexicano de Tenis

“No supe qué pasó y Dominik tampoco, solo escuchamos al público. Creo que las luces comenzaron a moverse y la gente lo pudo percibir más que nosotros. Estábamos corriendo por la pista entonces finalizamos el punto durante el sismo. No lo sentimos mucho, pero, de todos modos, obviamente, sé lo que pasó en Acapulco, lo pude observar antes”.

Además, Sascha habló sobre el significado de llegar a otra final en Acapulco.

“Sabía que iba a ser difícil, pero di mi mejor nivel en el partido. La final será un gran encuentro, no tengo preferencia, solo sé que me enfrentaré a un gran jugador. Estoy feliz de tener varias oportunidades de jugar partidos por el título y estoy muy feliz por tener otra aquí mañana y sé que no será fácil, pero ya pienso en el partido”

Pero el primer cabeza de serie del torneo, Stefanos Tsitsipas, tampoco se quedó atrás y derrotó sin complicaciones al joven italiano Lorenzo Musetti en sets corridos. Tras el triunfo, El griego comentó sobre su rivalidad con Alexander Zverev.

“No importa que haya ganado los últimos encuentros contra Zverev, los dos estamos jugando muy bien. Mañana será un gran frente a frente. Evaluaré mis encuentros pasados e intentaré mejorar. Es nuestra primera final juntos y trataré de dar mi mejor tenis”

Finalmente, se refirió al cariño recibido a lo largo de la semana por parte de los aficionados mexicanos en Acapulco.

“He aprendido español, creo que es por los mexicanos. Eso me hace querer hablarlo. Hay mucho amor. Nos sentimos. Creo que los mexicanos y griegos compartimos cosas. Somos apasionados, amantes del deporte de calidad. Les debo mis victorias a ellos. He probado comida mexicana diario. Amo la cultura y la comida. Estoy enamorado de los tacos y enchiladas”