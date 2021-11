Maria Sakkari la última Semifinalista de las Finales de la WTA

Ya sólo quedan 4 tenistas compitiendo en las Finales de la WTA, Paula Badosa, Garbiñe Muguruza, Anett Kontaveit y Maria Sakarri. Esta última llegó a esta instancia después de vencer en 3 sets a la número 2 del mundo Aryna Sabalenka.

La griega ganó el primer set en muerte súbita, para la segunda manga el encuentro se fue hasta las mismas instancias pero terminó a favor de Sabalenka mandando el duelo al tercero, fue ahí donde la frustración invadió a la bielorrusa que con varios errores no forzados e incontables dobles faltas perdió puntos y le regaló la ventaja a Sakkari que terminó ganando 6-3. El partido duro 2 horas con 45 minutos.

En el papel disputar unas Semifinales en menos de 24 horas de jugar un partido que se fue a tres sets y duró casi tres horas podría parecer que es una desventaja para Maria en el duelo ante la estonia Anett Kontaveit. Sin embargo, la griega afirma que el gran estado físico que tiene la ayudará a que este desgaste no sea un punto menos, sino que estará recuperada para afrontar el compromiso que tiene el día de mañana a las 7:30 pm.





Esta es la primera vez que Maria Sakkari juega unas Finales de la WTA y ha llegado hasta la instancia de las Semifinales, al igual que la española Paula Badosa.

Aunque la llave que más llama la atención es el duelo histórico que habrá entre las españolas Garbiñe Muguruza y Paula Badosa en punto de las 2:00 pm. Jamás había pasado que 2 jugadoras de este país quedaran entre las 4 mejores del mundo.

Paula Badosa habla previo a partido contra Muguruza

“Para mi enfrentarme a una jugadora como Garbiñe es especial va a ser emocionante, va a ser vibrante, habrá todas las emociones posibles. Son unas semifinales de unas Finales de la WTA juego contra una jugadora que cuando yo crecía la veía ganar Grand Slams. Entonces va a ser una batalla eso seguro, voy a intentar dar todo de mí. Estamos en el último torneo del año y quiero intentar también disfrutarlo porque seguro que la atmosfera va a ser increíble. Y pues nada voy a intentar recuperarme físicamente. Para mí hoy (lunes) era un partido muy difícil porque mi cabeza estaba pensando en el partido de mañana (martes) y tener que jugar el partido de hoy, si me hubiese podido no hubiera jugado el partido de este lunes sinceramente, pero bueno he salido a pista, he intentado probar cosas diferentes, cosas que quizá me puedan servir para un futuro e intentar desgastarme lo menos posible para estar bien este martes porque será una batalla.”

En unas horas conoceremos a las primeras Finalistas del certamen, incluyendo la modalidad de dobles.