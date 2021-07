Conor McGregor vs Dustin Poirier 3 cobertura en vivo | UFC 264

¡Llegó el día! Conor McGregor y Dustin Poirier se enfrentan por tercera vez en el marco de la pelea estelar de UFC 264 que se lleva a cabo en la T-Mobile de Las Vegas, Nevada.

Se acaba!!!! Poirier noquea a McGregor en round 1! #UFC264 pic.twitter.com/P5vrvnMYIn — UFC Español (@UFCEspanol) July 11, 2021

LA PELEA TERMINÓ POR LESIÓN DE MCGREGOR Y POIRIER ES DECLARADO GANADOR

Oficial, por decisión unánime @GilbertDurinho derrota a Stephen Thompson en la co-estelar de #UFC264 pic.twitter.com/kjNVYV9AJT — UFC Español (@UFCEspanol) July 11, 2021

GILBERT BURNS SE IMPUSO A THOMPSON POR DECISIÓN UNÁNIME

TAI TUIVASA NOQUEA A GREG HARDY

LA MEXICANA IRENE ALDANA SE IMPONE POR NOCAUT TÉCNICO



El árbitro ve suficiente y detiene la pelea, qué les pareció la parada? 😯 #UFC264 pic.twitter.com/mcbL4xe0oO — UFC Español (@UFCEspanol) July 11, 2021

SEAN O’MALLEY SE IMPUSO POR NOCAUT TÉCNICO

ARRANCÓ LA CARTELERA ESTELAR

El evento 264 del UFC, reunirá por tercera ocasión a Dustin Poirier y Conor McGregor en el octágono. Este evento ha levantado las expectativas en los seguidores de las artes marciales mixtas debido a la rivalidad y la habladuría que han tenido ambos peleadores. ¿Quién es el favorito para imponerse?

McGregor viene de dos derrotas en sus últimas tres peleas, mientras que Poirier solamente ha perdido una de sus últimos siete combates. Su derrota fue ante Khabib Nurmagomedov que se mantuvo invicto durante 29 combates en su récord de artes marciales mixtas.

El vencedor tendrá una nueva oportunidad por obtener el cinturón de los ligeros ante el brasileño Charles Oliveira que sostendría su primer combate como campeón defensor. Ninguno de los protagonistas de la pelea estelar se ha enfrentado ante el brasileño.

Como favorito en las casas de apuesta parte Poirier con momios de -138. Los datos de las apuestas fueron tomados el 9 de julio. Será cuestión de tiempo para conocer al vencedor de la pelea estelar del evento 264 del UFC.

Te podría interesar: EL próximo rival de Óscar Valdez

La cartelera completa

La cartelera estelar la completaron duelos interesantes como Gilbert Burns vs Stephen Thompson, Tai Tuivasa vs Greg Hardy, la mexicana Irene Aldana vs Yana Kunitskaya y Sean O’Malley vs Kris Moutinho.

Este evento dejará grandes emociones y la afición mexicana estará presente para apoyar a Aldana que busca consolidarse en la empresa más grande de artes marciales mixtas. No te pierdas la cobertura que tendremos en aztecadeportes.com

Conor Mcgregor intentará redimirse con el público ante Dustin Poirier y demostrar que aún puede competir en lo más alto de la empresa que lo lanzó a la fama internacional.