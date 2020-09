Nadal le pega “un pelotazo” a Djokovic

Luego de que Novak Djokovic fuera expulsado del US Open por su comportamiento durante los cuartos de final en donde se enfrentó a Pablo Carreño, en donde le pegó un pelotazo a una juez de línea, el tenista Rafael Nadal criticó duramente al serbio.

“Fue algo desafortunado, pero la regla dice que es descalificación. Lo siento por él, perdió una oportunidad, pero no debes hacer eso. Es importante mantener el control en la pista. No quería golpear a nadie, seguro, pero no tuvo suerte”, dijo.

El español, quien podría enfrentarse a ‘Nole’ en el Masters de Roma, que ya se está llevando a cabo, también lamentó la decisión del serbio de crear una asociación de jugadores, cuando “lo que debería haber es unión”.

“Hay varias cosas que a mi modo de entender no son adecuadas. Estamos viviendo un momento de crisis mundial en todos los sentidos. La primera sanitaria pero por derivación económica, todos lo estamos pasando mal. Es un momento para estar más juntos que nunca, no que cada uno mire por sus intereses”, finalizó.