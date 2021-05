Naomi Osaka decide retirarse de Roland Garros

Luego de negarse a asistir a las conferencias de prensa de Roland Garros, Naomi Osaka decidió ser ella quien se retirara del certamen. La tenista nipona tomó la decisión luego de que la organización le informó de que sería multada.

“Hola a todos. Esta no es una situación que yo había imaginado o que tenía intención de provocar. Creo que lo mejor para el torneo, los otros jugadores y mi propio bienestar es que me retire, para que todos puedan volver al tenis y centrarse en lo que está pasando en París. Nunca quise ser una distracción y acepto que el timing no fue el ideal y que mi mensaje podría haber sido más claro”, comentó la japonesa en un comunicado en sus redes sociales.

Osaka afirma que ha sufrido problemas de salud mental, por lo que estaría fuera de las canchas por un tiempo, y sigue de esta forma en duda también su participación para lo que serán los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Aquí, en París, he vuelto a sentirme vulnerable y ansiosa, así que lo mejor que pensé fue el cuidar de mí misma y saltarme las ruedas de prensa. Lo comuniqué de forma tan preventiva porque siento que las reglas están muy desactualizadas y quería señalar eso. Voy a tomarme un tiempo fuera de las pistas y cuando sea el momento, quiero hablar con el circuito para discutir formas de hacer las cosas mejor para los jugadores, la prensa y los fans. Espero que todos estéis bien. Os amo y os veré cuando os vea”, dijo la nipona en su cuenta de Twitter.

La noticia del día y seguramente del torneo, y una decisión que seguro va a provocar un río de comentarios al respecto. La japonesa indica que no creyó que su comunicado de la semana anterior fuera a generar todo lo que generó y por su propio bienestar estará fuera del Grand Slam y apartada de los torneos por un tiempo.