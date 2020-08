¡Al fin regresó la NBA!

Ciudad de México.- Regresó la NBA con partidos de pretemporada antes del inicio de temporada, que se dará este próximo 30 de julio en Orlando, Florida.



Los encargados de ‘abrir el telón’ serán Los Ángeles Clippers y Orlando Magic; no se jugaba un partido de baloncesto en los Estados Unidos desde el 11 de marzo.

Getty Images





Entre otros duelos, también estarán el Washington Wizards vs Denver Nuggets, New Orleans Pelicans vs Brooklyn Nets y el Miami Heat vs Sacramento Kings.

El formato consistirá en que cada equipo disputará ocho duelos de temporada regular y posteriormente, los Playoffs, con pruebas diarias para detectar COVID 19.

Todo esto se dictaminó en una Junta, en la cual, solo los Portland Trail Blazers votaron en contra del formato que llevará al mejor basquetbol del mundo a la tierra de Mickey Mouse y compañía.