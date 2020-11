Apenas se confirmó el regreso de la NBA y James Harden Harden ya busca equipo

Estamos en una época donde originalmente estaría iniciando la temporada regular de la NBA. Sin embargo, el tema de la pandemia provocó que se recorriera hasta diciembre. Eso no impide que los equipos comiencen su planeación para tener planteles más competitivos, independientemente de las aspiraciones que tengan. Una de las estrellas que más suena para cambiar de destino es James Harden de Houston.

“La Barba” es uno de los mejores anotadores de la Asociación. Los Rockets deben seguir pensando en empezar de cero luego de varios años que se quedan en la orilla. Han abandonado el barco el ex entrenador Mike D’Antoni y el Gerente General Daryl Morey, el último de ellos clave para el que podría ser la próxima franquicia de Harden.











Morey es el nuevo mandamás de las decisiones operativas en Philadelphia y uno de sus objetivos sería llevar a su ex jugador a la ciudad del “Amor Fraternal”. Su idea es hacer a los 76ers verdaderos contendientes con una dupla temible junto a Joel Embiid y Ben Simmons. James no parece estar feliz en Texas con la llegada del nuevo estratega Stephen Silas, por lo que no vería con malos ojos irse al equipo del Este.

Uno de los problemas sería el contrato que firmó con los Rockets en 2017 hasta la temporada 2022-2023, por $228 millones de dólares, restando tres años extras. Para que las cuentas funcionen, Morey tendría que ser creativo para conseguir un intercambio o tendría que disponer de Embiid o Simmons para lograr el trato. Otras opciones para Harden apuntan a Brooklyn junto a Kevin Durant y Kyrie Irving, pero el principal favorito del astro sigue siendo Philly. Las próximas semanas serán vitales para ver cómo se alinean las cartas por la conquista del “Larry O’Brien”.

Rubén Ramos Duarte

Azteca Deportes