Día histórico para la NBA: ¡Hay boicot!

Día histórico para el deporte en los Estados Unidos. Las protestas por el movimiento Black Lives Matter han llegado a un punto crítico, la NBA en conjunto con la Asociación de Jugadores, determinaron suspender la jornada de playoffs que estaba pautada para este miércoles que incluía los duelos entre Milwaukee vs Orlando, Oklahoma City vs Houston y Portland vs Lakers, debido a un boicot ejecutado por los jugadores previo al duelo de los Bucks.

A primera hora ya sonaba una discusión entre elementos de los Raptors de Toronto y los Celtics de Boston, que pretendían boicotear el primer juego de las semifinales de la Conferencia del Este programado para el jueves, como protesta ante la desigualdad racial y principalmente por el tiroteo policiaco donde el ciudadano afroamericano Jacob Blake resultó herido.

Sin embargo, fueron los Bucks los que tomaron la iniciativa. Milwaukee no salió a calentar antes del partido y Orlando sí lo hizo, pero dejaron la cancha con 3:36 en el reloj en el periodo de calentamiento.

La NBA deja así un precedente significativo. “Estamos cansados de los asesinatos y de las injusticias raciales”, aseguró el guardia de los Bucks George Hill.

Se espera que en las próximas horas la liga informe sobre la reprogramación de los partidos de los playoffs que se juegan en la burbuja de Orlando.