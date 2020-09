¡LeBron James sin sentimientos encontrados!

LeBron James enfrentándose a su ex equipo puede ser la historia más importante de las Finales de este año, pero la estrella de Los Angeles Lakers dice que no tiene ninguna motivación adicional por jugar contra el Miami Heat en la búsqueda de su cuarto campeonato de la NBA.

“Absolutamente no”, dijo James. “No hay ningún significado adicional para ganar un campeonato, sin importar contra quién estés jugando. Ya es bastante difícil llegar a la final”.

James pasó cuatro temporadas en Miami, ganando títulos consecutivos en 2012 y 2013 en medio de cuatro apariciones en fila. Mientras estuvo allí, jugó con el entrenador del Heat, Erik Spoelstra, quien había reemplazado a Pat Riley solo dos años antes de la llegada de James.

James considera a Riley, ahora presidente del Heat, “una de las mentes más grandes que este juego haya tenido”. Pero siente que los medios de comunicación no le han dado a Spoelstra el respeto que se merece y criticó a los reporteros por menospreciar el mérito del hombre de 46 años.

“Ustedes siempre decían: ‘Bueno, tienen a LeBron, tienen a (Dwyane) Wade, tienen a (Chris) Bosh. Cualquier entrenador puede hacerlo”. No, no. Cualquier entrenador no puede hacerlo ", comentó el Rey. “Si cualquier entrenador pudiera hacerlo, entonces habría muchos más campeones en esta liga. Habría muchos más entrenadores exitosos.

“A ‘Spo’ le gusta eso. Eso es lo que lo alimenta, es la falta de respeto que ustedes le dan en el mundo del baloncesto. Y no me voy a sentar aquí y actuar como si no supiera de qué se trata porque él es muy bueno.

El Juego 1 de las Finales de la NBA en la Burbuja de Orlando está programado para el miércoles por la noche. Lakers es favorito es Las Vegas para coronarse esta temporada.