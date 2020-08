Nico Hulkenberg se queda en los pits

Inglaterra. El regreso de Nico Hulkenberg a la Fórmula 1 terminó antes de que comenzara el domingo por la tarde, cuando un problema técnico significó que no pudo comenzar el Gran Premio de Gran Bretaña.

El piloto alemán, que no ha conducido en la F1 desde el final de la temporada pasada, fue convocado por Racing Point como un reemplazo de último minuto para Sergio Pérez, quien dio positivo por Covid-19 el miércoles por la noche.

Hulkenberg se subió al auto unos minutos antes de que comenzara la primera sesión de práctica del fin de semana el viernes, antes de clasificarse 13º en la parrilla para la carrera de hoy.

Pero a medida que los equipos y los pilotos comenzaron sus preparativos finales para la carrera, los mecánicos de Hulkenberg comenzaron a empacar desde su lugar en la parrilla y regresaron al garaje para trabajar en su automóvil. Inicialmente se pensó que comenzaría la carrera desde los pits, pero momentos antes de la vuelta de formación, el equipo confirmó que no podría comenzar la carrera.

No está claro si este intento abortado será la única aparición en F1 de Hulkenberg este año, y Racing Point aún no ha confirmado si “Checo” Pérez será autorizado para regresar para el Gran Premio del 70 aniversario de la próxima semana, que también se celebrará en Silverstone. Si no puede, Hulkenberg lo reemplazará por él nuevamente, dijo el viernes el director del equipo, Otmar Szafnauer.

Y el alemán lamentó su falta de carrera hoy, en caso de ser llamado nuevamente a la acción la próxima semana.

“Si hay un próximo fin de semana, hoy habría sido importante obtener más experiencia para comprender y aprender más sobre el automóvil, especialmente en las condiciones de carrera. Es una pérdida en ese lado, pero supongo que es lo que es y tengo que ver cómo van las cosas para el próximo fin de semana ".