Novak Djokovic se defiende de las críticas en Australia

Novak Djokovic , actual número uno del mundo, se defendió de las críticas tras su solicitud de suavizar los protocolos de la cuarentena en el torneo del Abierto de Australia, el serbio afirma que solo tiene el deseo de colaborar con un mejor proceso del torneo y ayudar a sus colegas.

“Mis buenas intenciones para mis compañeros competidores en Melbourne se han interpretado durante minutos como egoístas, difíciles e ingratas. Esto no podría estar más lejos de la verdad”, escribió Novak Djokovic.

En la misma línea, sostuvo que para él sería fácil guardar silencio y disfrutar los beneficios que ha ganado, pero que por ese mismo motivo “me resulta difícil ser un mero espectador, sabiendo lo mucho que importa cada ayuda”.

Por otro lado, agradeció a las autoridades de salud y a los organizadores del Abierto de Australia por los protocolos establecidos:

“Todos vinimos a Australia para competir. No poder entrenar y prepararse antes de que comience el torneo no es nada fácil. Ninguno de nosotros cuestionó nunca 14 días de cuarentena a pesar de lo que dicen los medios de comunicación. Tengo muchas ganas de jugar frente a la gente y también estoy deseando ver a todos mis compañeros jugadores juntos en Melbourne”, comentó Nole.

Este gesto ha provocado la ira del polémico Nick Kyrgios. El tenista local, que hace vida normal al no haber salido de su país, se mostró muy duro con Nole tras ser fotografiado sin mascarilla dentro del transporte oficial que comparte con el resto de su equipo. “Djokovic es un estúpido. No me importa Bernie (por Tomic), pero su señora obviamente no tiene perspectiva. Escenas ridículas”, puso en Twitter.

El torneo no cambia de fecha

Por lo pronto el primer Grand Slam mantiene firme su fecha de inicio, se espera que el torneo arranque el próximo 8 de febrero. No cabe duda de que dará de que hablar la burbuja de Melbourne.