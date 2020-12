Nunca más voy a ver un partido: Nery Alberto Pumpido

Los Pumas siguen en el ojo del huracán, no los de la UNAM sino la selección argentina de rugby. Y es que luego de que el fin de semana, en el partido contra los All Blacks de Nueva Zelanda, no le rindieron ningún homenaje a Diego Armando Maradona (cosa que sí hicieron los neozelandeses), salvó portar una cinta negra a manera de luto. Las críticas no han cesado y, ahora, fue un campeón mundial quien los destrozó.

Nery Pumpido, arquero titular de aquel equipo que Maradona comandó hacia la gloria, rompió el silencio y en diálogo con una radiodifusora de Santa Fe, provincia en la que reside, no se guardó nada y se sumó a los ataques en contra de un equipo al que Maradona alentó en más de una ocasión.

"All Blacks":

Por su homenaje para Diego Maradona antes del partido contra Los Pumaspic.twitter.com/kZoj5Oqfgh — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 28, 2020

“Se equivocaron y feo. Las cintas salieron a buscarlas corriendo cuando se enteran que los All Blacks van a hacer el homeanje a Diego. No había nada.” Fueron las palabras de un dolido y molesto Pumpido, quien agregó que será muy difícil que esos muchachos vuelvan de ese error.

Finalmente, el ahora entrenador, prometió que jamás volverá a ver un partido de los Pumas.