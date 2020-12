Para todos los amantes de la adrenalina, te presentamos el Top 5 de los deportes más peligrosos

Ciudad de México.- El peligro es una situación en la que existe la posibilidad, amenaza u ocasión de que ocurra una desgracia o un contratiempo. Y aunque cualquier deporte tiene su nivel de riesgo, hay algunos en los que definitivamente debes tener sangre fría y mucha hambre de adrenalina... Como bien diria Pentagón: “Cero miedo”.

Hay grandes listados de disciplinas peligrosas en la historia, pero aquí te presentamos el top 5, de las que para una persona que se considera atrevida y aventurera, pasan la línea.



Te presentamos el Top 5 de deportes más peligrosos del mundo



5.- El “Street luge”

Una especie de patineta o trineo que nació en California, por la necesidad de generaciones jóvenes de encontrar nuevas experiencias y emociones. Este deporte consiste en acostarse sobre el vehículo, a pocos centímetros del suelo y lanzarte por rutas empinadas, a toda velocidad. ¿Peligroso? ¡Obviamente! No tienes freno, la posibilidad de roce entre el cuerpo y la vía es altísima y la protección no va más allá de casco.

4.- El “Buceo en cavernas”

Derivado del buceo convencional, éste explora cavernas subacuáticas y a esto le agrega varios factores que sin duda ponen al límite al cuerpo humano: Obscuridad, presión, ataques de hipotermia o falta de oxígeno por la profundidad.

¿Peligroso? ¡Más que obvio! Además del miedo que me provocaría lo tenebroso que puede ser el océano, a nadie le gustaría quedar con un daño de oído por la presión o una descompresión.

3.- El “Toe surf”

Una modalidad del surf, donde no solamente te la juegas con la olas. Aquí la idea es buscar la tormenta perfecta, ventiscas o zonas de arrecifes, cosa sencilla. El riesgo está en poder ser revolcado y no poder regresar a la superficie, morir de asfixia o de un golpe al momento de caer de tu tabla, si a eso le sumas que con el mar no se juega y si está enojado, mejor no molestarlo.



2.- El “Heli-ski”

Esta actividad junta caída libre con el ski profesional. Consiste en lanzarte de un helicóptero, en una montaña de virgen o suave y entonces deslizarse pendiente abajo. Este deporte se hace en zonas inexploradas y sin señalización, lo que incluso podría provocar aludes o avalanchas inesperadas. Preguntar si es peligroso, en esta ocasión está de más.

1.- El “Salto base”

El tema aquí es que por más que te avientas equipado, normalmente por un paracaídas o un traje de “Hombre pájaro”, la tasa de mortalidad es altísima, de cada 2000 mil brincos 2 no logran salir con vida. Se calcula que en los últimos 30 años mas de 180 personas han fallecido debido al famoso “Salto base”.

Hay que tener mucho valor y poco miedo a la muerte para jugartela por el nivel de adrenalina y seguidores que provoca en las redes sociales esta disciplina.

Así podríamos seguir con varios deportes más que en lo personal, andrea sola, no estaría dispuesta a intentar, admiración y respeto a los valientes que los practican.