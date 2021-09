Rafael Nadal: “Estar cojo no estaba en el guión”

Rafael Nadal no pasa por su mejor momento en el aspecto fisico, el español habló ante los medios por primera vez desde que tuviera que retirarse de lo que quedaba de temporada 2021 y haberse sometido a un tratamiento en su pie izquierdo.

Hace unos días lo pudimos ver en muletas y hoy, comentó en qué momento se encuentra. No en el que él desearía, pero dispuesto a recorrer el camino que sea necesario para estar en pista cuanto antes.

Sus planes para el 2021

“En el guión estaba jugar en Wimbledon, los JJOO o el US Open. En el guión no estaba estar cojo al día de hoy. Llevo cojo desde hace unos cuantos días. Pero los guiones están para no seguirlos al pie de la letra. Hay que adaptarse y aceptar las cosas como vienen. Me han tocado cosas fantásticas, cosas más grandes que nunca habría soñado, y también momentos más complicados en forma de lesiones, pero dentro de lo que cabe siempre he tenido la forma de salir adelante”, comentó el tenista español.

Lo que se viene para el próximo año

Nadal también comentó como sigue su recuperación de cara a los que vendrá para él en el 2022.

“He estado mejor, pero estoy bien. Un poco dolorido del pie. Es una época un poco complicadilla a nivel personal y profesional, pero, sinceramente, con la ilusión de mejorar y de encarar un proceso que va a ser difícil y doloroso en algún momento pero que tengo que recorrer para volver a ponerme en situación de luchar por lo que quiero. Estoy determinado para hacerlo”, sentenció Rafa.

El tenista español asumió que tiene que pasar por un proceso que será difícil para recuperarse de una fractura del pie izquierdo que le ha hecho perderse buena parte de la presente temporada.

Para Nadal también es una gran satisfacción ver cómo ha crecido su Academia en Manacor, que cumple cinco años y en la que ha promovido el talento de jóvenes promesas del deporte blanco.