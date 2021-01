Serena Williams confiesa la desaparición de algunos de sus trofeos

En entrevista para una cadena americana, Serena Williams reconoció que algunos de sus trofeos han desaparecido misteriosamente:

“Los trofeos están un poco aquí y allá. Dejé el primer trofeo en casa de mi padre, porque pensé que tendría la oportunidad de ganar otro, como sucedió después; mi entrenador Patrick Mouratoglou tiene algunos en Francia, hay varios en mi casa, y algunos han desaparecido. Hace un par de años tuve una fiesta en mi casa, y algunos creo que se pasaron de confianza y me temo que se fueron con algunos de mis trofeos. Afortunadamente, no estoy muy apegada a las cosas materiales. Si vienes a una de mis fiestas también puedes llevarte un trofeo a casa.”

Al Bello/Getty Images NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 07: Serena Williams of the United States reacts during her Women’s Singles final match against Bianca Andreescu of Canada on day thirteen of the 2019 US Open at the USTA Billie Jean King National Tennis Center on September 07, 2019 in the Queens borough of New York City. (Photo by Al Bello/Getty Images)

La multiple campeona de Grand Slams también habló sobre su hija, Olympia, a la cual ya le enseña desde pequeña a jugar tenis:

“Olympia es muy perfeccionista en la pista. No tenía pensado que jugara a tenis. Es una idea que no me atraía por la presión, el estrés y el mucho trabajo que eso supone, pero será su elección”

Además, la menor de las hermanas Williams comentó acerca de la cuarentena en Adelaida previo a su participación ene l primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia:

“Está siendo dura, sobre todo cuando estás con una niña de tres años. Pero lo prefiero así porque a los 14 días recuperamos la vida que teníamos el año pasado en Estados Unidos antes de la pandemia. Aquí en Australia no hay casos de coronavirus y, en parte, es gracias a las medidas tan estrictas que toman”.

Serena Williams tiene 113 partidos ganados en Australia, la mayoría por una estrella femenina de la WTA. La tenista americana anó la asombrosa cantidad de nueve títulos en Australia, incluidos siete títulos del Abierto de Australia y dos campeonatos del Tour en Brisbane.