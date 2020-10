Shaquille O’Neal y su plan para tumbar a Donald Trump

México. Shaquille O’Neal no vacila al decir que está decidido en sacar al actual presidente de Estados Unidos Donald Trump de la Casa Blanca.

“Nunca he votado antes, América, pero ahora estoy haciendo todas estas campañas pro-voto y ya sabes que la única cosa que no me gusta ser es un hipócrita”, declaró Shaq en entrevista para The Big Podcast’.

O’Neal se une a varios jugadores de la NBA para impulsar el voto a favor del demócrata Joe Biden pretendiendo evitar la reelección del excéntrico empresario neoyorquino.

Las votaciones en Estados Unidos será este próximo 3 de noviembre.