Novak Djokovic: 300 triunfos con fuertes dolores

Melbourne, Australia. El tenista serbio Novak Djokovic, sembrado número 1 venció, con grandes molestias en el abdomen, al canadiense Milos Raonic por 7-6(4), 4-6, 6-1 y 6-4 en los octavos de final del Abierto de Australia para conseguir su victoria número 300 en competición del Grand Slam.

“No ha habido preparación para este partido, he invertido todas las horas en recuperarme. Mi fisio está haciendo un trabajo increíble”, comentó Djokovic al terminar el partido que duró casi tres horas.

Su próximo rival será el alemán Alexander Zverev (6) que resolvió con solvencia su partido de octavos de final ante el serbio Dusan Lajovic (23) por 7-6(5), 6-4 y 6-3, en lo que fue su quincuagésima victoria en competición Grand Slam.

Si fuera otro torneo ya me hubiera retirado: Djokovic

“Si estuviera disputando otro torneo que no fuera parte del Grand Slam ya me habría retirado. Una vez acabe aquí, me tomaré el tiempo de descanso necesario para rderme algunos torneos”, comentó Djokovic tras conseguir su victoria número 300.

“No me entrené en absoluto ayer. Lo bueno de los Grand Slams es que tienes 48 horas entre partido y partido y eso te da más oportunidades”, añadió el tenista sembrado número uno.

Sobre su próximo duelo ante Zverev, Djokovic apuntó, “Va a ser una batalla muy dura, y más con estas pistas tan rápidas y su condición de gran sacador. No espero menos que lo que me encontré hace unas semanas en la Copa ATP.

“Mi equipo médico me ha dicho que hay una muy pequeña posibilidad de que el esfuerzo al que estoy sometiendo la zona afectada derive en una lesión de mayor gravedad”, finalizó el vigente campeón del Abierto de Australia.

El partido ante Raonic, que acabó pasada la media noche, se disputó a una temperatura media de unos dieciséis grados, algo inusual en los calurosos veranos australianos.