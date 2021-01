¿Qué es la ATP Cup 2021 y cómo funciona esta nueva competición?

La ATP está organizando el evento sujeto a que se apliquen reducciones como consecuencia de las restricciones de asistencia. ¿Cuándo y dónde se jugará? La ATP Cup 2021 tendrá fecha del 1 al 5 de febrero. El torneo de cinco días se celebrará en Melbourne Park junto con dos eventos ATP 250. Esos tres torneos ocuparán la Semana 5 del Calendario ATP, la semana previa al Abierto de Australia.

¿Cómo funcionará el torneo? Los 12 equipos se repartirán en cuatro grupos de tres en la fase de liguilla, de formato round-robin. Los ganadores de cada grupo avanzan para disputar las fases eliminatorias, y los cuatro equipos restantes jugarán las semifinales.

REUTERS Rafael Nadal

¿Cuál es el formato? Cada eliminatoria consistirá en dos partidos individuales y uno de dobles. La nación que gane dos partidos ganará la eliminatoria. Cada país tiene garantizada la disputa de tres eliminatorias en la fase de grupos. Los partidos individuales serán al mejor de tres sets con tie-break. El dobles se jugará bajo formato sin ventaja y un Match Tie-break en caso de tercera manga.

¿Cómo es el orden de juego? Habrá una sesión de día y una sesión de noche todos los días. Un país puede tener hasta cuatro jugadores. ¿Cómo funciona la lista de entradas? Los 11 mejores países en la clasificación de la ATP Cup obtienen la clasificación directa al evento según el ATP Ranking de individuales y la entrada del jugador de individuales No.

¿Estará permitido el coaching en la pista? Sí. El coaching estará permitido para el capitán del equipo, el entrenador individual del jugador que esté jugando en ese momento o los miembros del equipo de ese jugador.

Los consejos de los entrenadores no se limitan a los cambios de lado y los descansos entre sets, pero no deben interferir con la velocidad del juego. ¿Puede un jugador competir en individual y dobles? Sí. El capitán del equipo decide quién juega dobles.

El Ranking ATP debe ser respetado para los partidos individuales. Por ejemplo, el jugador No. 1 del equipo en base al Ranking ATP al inicio de la competición no puede jugar con el No. 2 individual. Los ranking protegidos se considerarán oficiales en términos de alineación.