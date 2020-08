Tortura y crueldad: relato de una deportista.

Jessica Shuran Yu reveló los maltratos físicos y psicológicos que sufría a los 11 años. La patinadora sobre hielo que nació en China y hoy compite internacionalmente para Singapur, dio a conocer el castigo de su entrenador. El relato eriza la piel y desnuda las atrocidades vividas hace casi diez años.

“El maltrato empezó a los 11 años. Mi entrenador me golpeaba usando las guardas que son unas fundas de plástico que cubren a las cuchillas. Cuando se enfadaba conmigo, cuando consideraba que cometía el más mínimo error, me pedía que elevara la mano: a veces me golpeaba en las piernas y brazos sin aviso”, señaló Shuran al periódico inglés The Guardian.

La deportista no se guardó nada sobra el daño que tuvo que soportar, el cual “podía pasar en medio de un entrenamiento, delante de todo el mundo, o después, en zonas apartadas donde me gritaba y golpeaba aún más fuerte. En días especialmente malos, me golpeaban más de 10 veces seguidas hasta dejarme la piel en carne viva”.

Shuran Yu nació en Beijing, desde los 9 años dedica su vida al patinaje sobre hielo. Compite para Singapur porque su padre es oriundo de ese país y las vejaciones sufridas en China hacen imposible que la represente.

En su testimonio que tuvo también eco en sus redes sociales, arremetió también contra los entrenadores de otros compañeros quienes se referían a los atletas como “perezosos”, “estúpidos”, “retrasados”, “inútiles” y “gordos”, palabras que dañaban su autoestima.

“Cuando tenía 14 años y atravesaba la pubertad, comencé a luchar con mis saltos porque estaba aumentado de peso. Era golpeada en la espinilla con la puntera de un patín para obligarme a intentarlo de nuevo. No me dejaban cojear o llorar. La mayoría de las veces ese abuso ocurrió frente a otros patinadores en la pista. No se lo dije a ninguno de mis amigos, adultos en la escuela o en mi federación porque me sentía humillada; era inhumano”.

La patinadora habló también sobre los Juegos Olímpicos de Invierno del 2018, en Pyeongchang, en donde se “rompió” en el vestuario por estrés por problemas para alinear las cuchillas.

“Mis lágrimas le molestaron –al entrenador-. Me dijo que parara y como no lo hice, me dio una patada en el pie e hizo que se bloqueara mi talón. Estuve 15 minutos con hielo pero cuando volví a la pista, no podía saltar”.

Jessica estableció además lo difícil que resultó lidiar con el tema del peso corporal porque “me insultaba –su entrenador-, me decía que perdiese peso y me criticaba por comer. Una vez me castigaron por pedir una ensalada porque venía en un plato grande. Llegó un momento en el que quería ser anoréxica porque eso significaría que estaba esforzándome lo suficiente”.

Shuran Yu dejó dos frases significativas al final de su narración: “Hubo un momento en mi vida en el que el abuso me hizo odiar el deporte” y cerró con el dolor que le ocasiona que este abuso siga ocurriendo pues “muchos atletas y entrenadores creen que este comportamiento es necesario y normal en China”.

Yu es especialista en pruebas individuales. Fue campeona del mundo en los Juegos del Sudeste Asiático, en el 2017.