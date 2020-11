Vendée Globe | resumen y clasificación de la tercera jornada de navegación

El ‘Charal’ de Jérémie Beyou, uno de los grandes favoritos para la victoria en esta edición de la Vendée Globe -Vuelta al Mundo en Solitario-, ha emprendido el regreso a la salida de Les Sables d’Olonne (Francia) después de sufrir graves daños la pasada noche al impactar con un objeto flotante no identificado (OFNI). Esta ha sido la nota destacada de la tercera jornada de navegación, en la que la flota intenta reagruparse 370 millas (685 KM) al oeste de las costas del Norte de Portugal.

El líder es ahora el ‘Mayenne’ de Maxime Sorel, seguido a 7 millas (12 km) por el ‘Omia’ de Benjamín Durtreux. Son del grupo que optó el martes por navegar más cerca de las costas gallegas, mientras que los que decidieron navegar más al oeste, entre ellos los IMOCA con ‘foils’ de última generación, se dirigen ya hacia el sur para converger con este grupo.

¿Qué pasará con ‘El Charal?

El ‘Charal’ fue sometido a una revisión completa en la que se comprobó que uno de los timones se había dañado gravemente después del choque con un OFNI. Su patrón, Jérémie Beyou ha señalado que los desperfectos son más importantes de lo esperado y han optado por volver a Les Sables, a 570 millas (1.050 km) al Noreste.

Après un check complet du bateau, les réparations sont plus importantes que prévues, Jérémie et son équipe ont donc pris la décision de faire route vers Les Sables d'Olonne. Plus d'information à venir.#VendeeGlobe #VivonsFort — Jérémie Beyou - Charal Sailing Team (@JeremieBeyou) November 11, 2020

Los cierto es que los que optaron por la opción occidental tuvieron que afrontar duras condiciones con rachas superiores a los 40 nudos (75 km/h) durante la pasada noche. Tres unidades sin ‘foils’, el ‘Mayenne’, el ‘OMIA’ y el ‘Yes we Cam’ de Jean Le Camp, ocupan las tres primeras posiciones de la general, ya que los más cautelosos, que bordearon las costas españolas, se beneficiaron de unas condiciones más favorables.

Ahora, ya en el descenso abierto en rumbo Sur-Suroeste, cinco unidades de última y penúltima generación con ‘foils’ se han colocado a menos de diez millas (18 km) del líder. Son el ‘Apivia’ de Charlie Dalín, cuarto, el ‘Linkedout’ de Thomas Ruyant (5º), el ‘Corum’ de Nicolás Troussel (6º), el único que navegó más cerca de las costas, el ‘Hugo Boss’ de Alex Thomson (7º) y el ‘PRB’ de Kevin Escoffier (8ª).

El ‘One Planet One Ocean’ de Didac Costa sigue navegando con tranquilidad a una media de 11 nudos (20 km/h) en la vigésima primera posición, más al este que el grueso de la flota y ya en rumbo suroeste. “Todo bien aunque el viento ha soplado a unos 27 nudos (52 km/h) y el mar ha estado impresionante”, ha comentado.

Otro de los afectados por las duras condiciones de esta noche, el ‘Occitane en Provence’ de Armel Tripon, ha sufrido la rotura del soporte de su vela J3 durante la noche y ha decidido ir a La Coruña para fondear y reparar solo, cerca de la costa. Por otra parte, el ‘Newrest’ de Fabrice Amedeo partió de nuevo a la carrera desde Les Sables a las 23:15 horas tras estar dos días reparando la avería de su mástil.

Ahora la flota está unas 400 millas (750 km) al noreste del archipiélago de Las Azores, navegando entre dos áreas de bajas presiones, mientras un nuevo frente entra por el Sur, pendientes del ciclón tropical Theta, colocado 700 millas (1.250 km) al Oeste de las islas Canarias y en la ruta de los competidores.

Clasificaciones al término 3ª jornada

Recorrido total: 45.090 km

Distancia para llegar a la meta:

1. Maxime Sorel (FRA) Mayenne - 43.871 Km.

2. Benjamín Dutreux OMIA a 7 min.

3. Jean Le Cam (FRA) Yes we Cam! a 10 min.

4. Charlie Dalín (FRA) Apivia a 11 min.

5. Thomas Ruyant (FRA) Linkedout a 12 min.

----

21. Didac Costa (ESP) One Planet One Ocean 78 (145 km)