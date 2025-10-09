Fue fichado por Cruz Azul en época de Covid-19; hoy es demandado por agresión física

La Máquina de Cruz Azul ha caído en un pequeño bache luego de no sumar victorias en sus últimos dos partidos de Liga, hecho que ha impedido que se mantenga en la cima del torneo Apertura 2025. Y, mientras esto sucede, en el sur del continente uno de sus exjugadores enfrenta una denuncia por violencia física.

Estadio Cruz Azul Belsón Barrera Romellón

Se trata, nada más y nada menos, que de Pablo Ceppelini, jugador uruguayo que arribó a Cruz Azul en el año 2020 (en plena época por el Covid-19) y que, tras un paso pobre por la institución capitalina, ahora enfrenta una denuncia por violencia física y agresión sexual. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

¿Pablo Ceppelini, exjugador de Cruz Azul, fue acusado de violencia física?

En los últimos días, la influencer Antonella Reyes compartió una entrevista con el programa “Amor y Fuego” en donde reveló que tuvo una triste experiencia con Pablo Cepellini, exjugador de Cruz Azul. Según sus palabras, el colombiano la invitó a pasar tiempo con ella, pues había un gusto físico entre ambos.

Sin embargo, todo se empezó a tergiversar cuando este, antes y durante el acto sexual, comenzó a golpearla, generando en ella violencia física y agresión sexual: “El primer día si fue teninedo relaciones y claro que me asusté, si no podía respirar. Lo empujé y empecé a toser”, explicó la influencer.

¿Qué dijo Pablo Ceppelini al respecto?

Después de algunas horas, y entendiendo que la acusación puede tener tintes legales, Pablo Ceppelini utilizó el impacto de sus redes sociales para rechazar cualquier acusación en su contra. De igual forma, aseguró que tomará las acciones pertinentes hacia esta influencer, pues considera que dichas declaraciones lo perjudican tanto personal como futbolísticamente hablando.

¿Cuáles fueron los números de Pablo Ceppelini en Cruz Azul?

Después de un interesante paso por Atlético Nacional, el uruguayo llegó en 2020 a Cruz Azul por poco menos de dos millones de euros , según Transfermarkt. En la escuadra de la capital del país, el nacido el 11 de septiembre de 1991 solamente acumuló una anotación en 280 minutos disputados en siete compromisos.

