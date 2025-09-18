El EX de la Liga BBVA MX que le ganaría el puesto de DT a Vicente Sánchez en Sudamérica

Atlético Nacional ya no tiene entrenador. Luego de que el equipo anunciara la salida de Javier Gandolfi, hay una vacante en el banquillo del cuadro ‘Verdolaga’ y hay varios nombres sobre la mesa.

A pesar de que nombraron a Diego Arias como su entrenador en turno, el cargo asumido es interino, por lo que en los siguientes días el equipo de Colombia va a dar información sobre el nuevo cuerpo técnico que va a liderar al equipo.

“Tras un proceso de evaluación adelantado en los últimos días, la institución y el director técnico Javier Gandolfi, junto a su cuerpo técnico, han decidido de mutuo acuerdo dar por terminada su vinculación con Atlético Nacional...”, se lee en el comunicado de la escuadra ‘Verde’.

Anteriormente, desde Colombia colocaban a Vicente Sánchez en la órbita del Atlético Nacional, entrenador uruguayo que fue campeón con Cruz Azul en la Copa de Campeones de Concacaf este 2025, no obstante, en las últimas horas ha salido a relucir otro nombre de un estratega que también tuvo paso en la Liga BBVA MX.

El DT que buscaría Atlético Nacional

De acuerdo a diversos reportes, el cuadro ‘Verdolaga’ tendría en la mira a Pablo Guede, director técnico argentino de 50 años de edad que se encuentra sin equipo tras salir del Club Puebla, donde estuvo al frente durante 25 encuentros con una marca de 5 victorias, 3 empates y 17 derrotas.

Incluso antes, fue parte del Necaxa, donde su registro fue de 11 compromisos en el banquillo con resultado de cuatro triunfos, dos empates y cinco partidos perdidos. Por otro lado, en las filas de los Xolos de Tijuana, la marca de Pablo Guede fue de 33 juegos dirigidos con racha de 8 victorias, 8 juegos igualados y 17 derrotas.

