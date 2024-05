¡NO HAY EXCUSA! Pachuca y su presidente sabían del apretado calendario

El Club Pachuca reconoció que sabían del apretado calendario Play In de la Liga BBVA MX desde el año pasado. En una entrevista para el medio Fox Sports, el presidente de los Tuzos, Armando Martínez, aceptó que era consciente, al igual que todos los clubes, del posible empalme del calendario con las semifinales del torneo de CONCACAF.

Esto desmuestra que el Club Pachuca y su entrenador, Guillermo Almada, no actuaron de buena forma al quejarse ante la Liga BBVA MX, debido a que ya habían reconocido los pormenores del reglamento del torneo desde hace mucho tiempo, y por lo tanto, la actitud tomada por parte del técnico de los Tuzos no fue la mejor y no tenía ninguna justificación.

“Nosotros sabíamos que el reglamento era así desde el principio, que podíamos tener un juego en 48 horas. No puedo decir que fue injusto o que están rompiendo un reglamento. La liga MX hizo un gran esfuerzo, me consta de su gran esfuerzo”, comentó el presidente de Pachuca, aceptando que sabían desde hace mucho acerca del reglamento del calendario de la Liga para las fases finales y además contrario a lo que Guillermo Almada dijo, no les dieron la espalda en la Liga BBVA MX y la actitud del club hidalguense no tuvo buena fe.

América fracasa en la Concachampions tras caer en semifinales contra Pachuca

La Liga Mexicana hizo lo que marca el reglamento

La Liga BBVA MX aplicó lo que establece el Reglamento de Competencia de las 48 horas de diferencia para jugar contra Pumas el jueves en el Play In.

“Cabe destacar que el Artículo 52 y 59 del reglamento competencia, que se refieren a la realización de partidos en territorio nacional con al menos 48 horas de diferencia, sólo aplican para la Fase de Calificación o Fase Regular y no para la Fase Final como es el caso del partido Pachuca vs. Pumas dentro del Play IN, que de acuerdo al propio reglamento (artículo 16) ya es parte de la Fase Final”, explicó la Liga BBVA MX en un comunicado acerca de los pormenores del calendario del Play In.

Al Pachuca se le acabaron las excusas

Tras el reconocer que sabían del apretado calendario de la Fase Final de la Liga BBVA MX, no hay ninguna excusa y Pachuca deberá enfrentar los Pumas de la UNAM este jueves por el Play In.

“La Confederación, de acuerdo a su planeación del torneo de Clubes en el que estaban involucrados equipos de diferentes Ligas de Centro y Norteamérica, anunció desde el mes de diciembre de 2023 la ventana en que se realizarían los duelos de Semifinales de Vuelta”, sentenció la Liga BBVA MX sobre el motivo por el cual Concacaf no movió su calendario de Fase Final.

