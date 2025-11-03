deportes
Noticias
Liga MX
Pachuca vs Chivas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 16 del Apertura 2025, hoy domingo 2 de noviembre; marcador online

Solo queda un boleto directo para la Liguilla del Apertura 2025 y Pachuca y Chivas buscan conseguirlo

Pachuca vs Chivas Jornada 16 del Apertura 2025
Francisco Fernández
Liga MX
Solo queda un boleto disponible para acceder de manera directa a la Liguilla del torneo Apertura 2025 y Pachuca y Chivas son los dos equipos que buscan hacerse de ese puesto, por lo que esta noche saldran chispas en el Estadio Hidalgo con el enfrentamiento entre ambos equipos.

Pachuca
Chivas
