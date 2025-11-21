Pachuca vs Pumas: Alineaciones del juego de Play-In del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

El Estadio Hidalgo será el escenario de un Play-In lleno de matices, marcado por el debut de Esteban Solari al frente de Pachuca. El técnico argentino toma el lugar de Jaime Lozano después de una racha de cinco partidos sin triunfo y llega con la urgencia de reactivar a unos Tuzos que buscan aprovechar su localía.

Su primera prueba es de vida o muerte, aunque el club también celebra la disponibilidad de su delantero Enner Valencia, liberado por Ecuador tras un acuerdo para proteger su recuperación, con la presión al máximo, Pachuca deberá demostrar si el cambio en el banquillo puede impulsar la reacción necesaria para avanzar y evitar una despedida prematura del Apertura 2025.

En Pumas, la principal duda giraba en torno al estado de sus seleccionados, pero Keylor Navas, Jorge Ruvalcaba, Pedro Vite y Álvaro Angulo se integraron al plantel para este duelo decisivo. Aunque FIFPRO recomienda otorgar hasta 72 horas de descanso después de un partido internacional por riesgo de lesiones, la FIFA aún no lo incorpora de manera oficial. Aun así, Efraín Juárez apuesta por sus piezas clave, pese a la ausencia de Adalberto Carrasquilla por suspensión gracias a la acomulación de tarjetas amarillas.

Entre Pachuca estrenando técnico y Pumas con jugadores que llegan al límite físico, esta noche se definirá quien avanza a la siguiente fase del Play-In por uno de los últimos boletos a la Liguilla del Apertura 2025 en un partido donde la gestión táctica y el fondo físico serán determinantes.

Los 11 de Pachuca

Carlos Moreno, Sergio Barreto, Daniel Aceves, Eduardo Dos Santos, Brian García, Pedro Pedraza, Alan Bautista, Enner Valencia, Oussama Idrissi, Luis Quiñones y Robert Nunes.

Los 11 de Pumas

Keylor Navas, Pablo Bennevendo, Rubén Duarte, Nathan Silva, Pablo Monroy, Alvaro Angulo, Rodrigo López, José Caicedo, Jorge Rubalcaba, Alan Medina y Santiago López.