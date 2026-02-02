Pachuca vs Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil; marcador online

La actividad de la Jornada 6 de la Liga BBVA MX Femenil concluye este domingo 1 de febrero con el encuentro entre el Pachuca y Tigres a disputarse en la cancha del Estadio Hidalgo de la capital hidalguense, un encuentro que enfrentará a dos equipos que buscan escalar a los primeros puestos de la tabla.

